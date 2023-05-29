Прямой эфир

МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Грэма по уголовной статье

29 мая 2023 06:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило сенатора из США Линдси Грэма в розыск по уголовной статье, приводит информацию РИА Новости. 

Как сообщалось, американский сенатор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что Штаты еще никогда так удачно не вкладывали инвестиции, как в убийство русских. Такое заявление он сделал, обсуждая с украинским лидером помощь Киеву со стороны Америки.

Слова Грэма прокомментировали в Кремле. Высказывание сенатора позорят США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что подобные инвестиции когда-то привели к Холокосту. Штаты продолжают вкладывать деньги в «ненасытную глотку неонацистского киевского режима», отметила она. 

# Международная политика # Мария Захарова # Дмитрий Песков # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции и поблагодарил избирателей
28 мая 2023 19:16

Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции и поблагодарил избирателей

«Ты должен слушаться в любом случае». Драган Станоевич о цветных революциях в Сербии
28 мая 2023 19:09

«Ты должен слушаться в любом случае». Драган Станоевич о цветных революциях в Сербии

Ставку сделали на террор. В чём медийная сила режима Зеленского?
28 мая 2023 18:14

Ставку сделали на террор. В чём медийная сила режима Зеленского?