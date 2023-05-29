МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Грэма по уголовной статье

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило сенатора из США Линдси Грэма в розыск по уголовной статье, приводит информацию РИА Новости.

Как сообщалось, американский сенатор во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о том, что Штаты еще никогда так удачно не вкладывали инвестиции, как в убийство русских. Такое заявление он сделал, обсуждая с украинским лидером помощь Киеву со стороны Америки.

Слова Грэма прокомментировали в Кремле. Высказывание сенатора позорят США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что подобные инвестиции когда-то привели к Холокосту. Штаты продолжают вкладывать деньги в «ненасытную глотку неонацистского киевского режима», отметила она.