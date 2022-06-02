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Мужчина в США открыл огонь по пациентам в больнице. После этого он сам застрелился

02 июня 2022 09:20
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Новости США. Снова расстрел в США. Мужчина открыл огонь по пациентам и персоналу больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четыре человека погибли, еще несколько ранены.  

Мужчина в США открыл огонь по пациентам в больнице. После этого он сам застрелился-1

Пока нет никакой информации о точном количестве пострадавших и их состоянии. Известно, что нападавший – темнокожий мужчина 35-40 лет. Он был вооружен винтовкой и пистолетом. Как сообщает местная полиция, после случившегося стрелок покончил жизнь самоубийством. Его имя и возможные мотивы не уточняются. Место происшествия оцеплено. В здании, где произошло ЧП, работают правоохранители. Они проверяют этажи в поисках пострадавших.  

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# Стрельба в США # Фотофакт

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