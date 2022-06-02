Электроэнергия в Европе дорожает. Цены выросли в Эстонии, Литве и Латвии

Европу ждет самый глубокий и длительный энергетический кризис, серьезнее которого еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это может произойти уже в ближайшие три месяца. Об этом заявили в Международном энергетическом агентстве.

Введенные Западом санкции против Москвы могут подорвать всю европейскую экономику, которая и так переживает тяжелые времена. Жизнь в Европе становится все дороже. Люди в буквальном смысле беднеют из-за антироссийских санкций. Помимо дорожающей продуктовой корзины, цены растут на электроэнергию. В Эстонии стоимость взлетела почти на 18 %.