Электроэнергия в Европе дорожает. Цены выросли в Эстонии, Литве и Латвии

Европу ждет самый глубокий и длительный энергетический кризис, серьезнее которого еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это может произойти уже в ближайшие три месяца. Об этом заявили в Международном энергетическом агентстве.
Европу ждет самый глубокий и длительный энергетический кризис, серьезнее которого еще не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это может произойти уже в ближайшие три месяца. Об этом заявили в Международном энергетическом агентстве.
Введенные Западом санкции против Москвы могут подорвать всю европейскую экономику, которая и так переживает тяжелые времена. Жизнь в Европе становится все дороже. Люди в буквальном смысле беднеют из-за антироссийских санкций. Помимо дорожающей продуктовой корзины, цены растут на электроэнергию. В Эстонии стоимость взлетела почти на 18 %.
А в Литве и Латвии – на 20 %. Похожая ситуация и в Великобритании. Там объявили о повышении цен на свет и газ. Это связано с тем, что правительство разрешило энергокомпаниям увеличить стоимость своих услуг. Теперь британцам придется вновь пересмотреть расходы, потому что счета за коммунальные услуги вырастут в несколько раз.