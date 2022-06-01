Польша претендует на Западную Украину и, возможно, на Вильнюс. О чём волнуются в Литве?
Польша претендует на Западную Украину. Об этом как-то оговорился польский президент, заявив, что границы между странами больше не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь новые доказательства невольно предоставило миру польское телевидение. Там во время эфира прошла бегущая строка с интересным объявлением.
Мол, поляки могут во Львове получить ипотеку под 0 %. О серьезности намерений Варшавы говорила и Москва. По ее сведениям, Польша уже приступила к конкретным действиям по захвату Западной Украины. Очевидно, что амбиции нынешнего польского руководства на этом не ограничиваются. За свои территории начинают беспокоиться и в Литве. По крайней мере об этом уже заговорили литовские политологи.
Гедрюс Грабаускас, правозащитник, председатель «Социалистического народного фронта Литвы»:
Если они пойдут уже на Западную Украину, да, ограниченно, на Запад, тогда эти войска могут пойти и на Вильнюсский край. Дальше вряд ли. Вот мы правильно говорили: есть исторические территории. Они как смотрят? Вот Львовщина, вот Вильнюсский край. Они, конечно, очень огорчены, что не удалось захватить хотя бы западные области у Беларуси – Гродно и другие. Ну не удалось. Они хотят все-таки хоть чего-то добиться. Как бы ни было, проект Речи Посполитой продвигается. Они пытаются хоть что-то ухватить. Я вижу ситуацию так: если польские войска вступят в Западную Украину, то очень возможно, что вскоре они появятся и в Вильнюсском крае. А это очень важный регион, очень важный исторический регион для Литвы, это древняя столица. Но я вижу, что ситуация идет к тому, что мы, по крайней мере, на 50 % видим, что так может быть. Я не говорю пока что 90 %, но 50 на 50 это может быть.
Екатерина Забенько, СТВ:
Варшава, понятное дело, все обвинения в возможной агрессии отрицает. Но, факты, которые, как известно, вещь упрямая, говорят другое. Правда это или нет, покажет время.