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Моравецкий: Россия должна выбрать, хочет она быть с Европой или против неё

11 декабря 2021 14:02
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Помимо стремления спровоцировать новую гонку вооружений, США активно используют методы экономического шантажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в деле санкционного давления на Беларусь и Россию Штатам необходимо как можно больше союзников.  

Моравецкий: Россия должна выбрать, хочет она быть с Европой или против неё-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Поэтому теперь к этому противостоянию они намерены подключить и Германию. Так, министр финансов США выразил заинтересованность в участии немцев в санкциях против России. Это такой взрыв отложенного действия, который, конечно, зацепит и Беларусь. Однако произойдет это в случае, если Россия, как считают на Западе, продолжит обострять ситуацию на Украине.  

Моравецкий: Россия должна выбрать, хочет она быть с Европой или против неё-4

А вот Польша ждать не стала и поставила России ультиматум: «она должна выбрать, хочет ли быть с Европой или против нее». С таким заявлением выступил польский премьер. Как будто третьего не дано. По словам Моравецкого, Путин сегодня выбирает конфликт, в то время как миролюбивая Европа всячески этому противится.  

# Международная политика # Матеуш Моравецкий # Джанет Йеллен # Владимир Путин # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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