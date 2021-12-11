Моравецкий: Россия должна выбрать, хочет она быть с Европой или против неё

Помимо стремления спровоцировать новую гонку вооружений, США активно используют методы экономического шантажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в деле санкционного давления на Беларусь и Россию Штатам необходимо как можно больше союзников.

Ольга Шерснева, СТВ:

Поэтому теперь к этому противостоянию они намерены подключить и Германию. Так, министр финансов США выразил заинтересованность в участии немцев в санкциях против России. Это такой взрыв отложенного действия, который, конечно, зацепит и Беларусь. Однако произойдет это в случае, если Россия, как считают на Западе, продолжит обострять ситуацию на Украине.