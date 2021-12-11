США выделят 20 млн долларов на укрепление границ Украины

Украина намерена еще больше усилить границу с Россией и Беларусью. На это Соединенные Штаты выделят местной власти 20 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина и Запад в последние недели регулярно высказывают обвинения в адрес России в эскалации напряженности на украинской границе. Российская сторона эти обвинения отвергает, отмечая, что Запад использует их как предлог для размещения вооружений НАТО как у российской, так и у белорусской границ.