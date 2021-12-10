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В аптеках Франции из-за резкого роста заболеваемости не хватает тестов на коронавирус

10 декабря 2021 19:44
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Новости Франции. Во Франции из-за резкого роста заболеваемости в аптеках не хватает тестов на COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аптеках Франции из-за резкого роста заболеваемости не хватает тестов на коронавирус-1

В одной из столичных аптек покупатели могут только посмотреть на пустые полки, так как где обычно хранилось более 700 тестов, осталось не больше пяти. Такая ситуация обстоит не только в Париже, но и по всей стране. По официальным данным, только за последние 10 дней было проведено больше 5 миллионов ПЦР и антигенных тестов, что является самым высоким показателем за все время пандемии.

# Коронавирус # Фотофакт

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