В аптеках Франции из-за резкого роста заболеваемости не хватает тестов на коронавирус

В одной из столичных аптек покупатели могут только посмотреть на пустые полки, так как где обычно хранилось более 700 тестов, осталось не больше пяти. Такая ситуация обстоит не только в Париже, но и по всей стране. По официальным данным, только за последние 10 дней было проведено больше 5 миллионов ПЦР и антигенных тестов, что является самым высоким показателем за все время пандемии.