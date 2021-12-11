В мире стали активнее поддерживать вакцинацию детей от коронавируса. Какие страны выступили за?

Теперь к их числу присоединились и Нидерланды. Там вакцинация от COVID-19 возможна для детей от 5 до 11 лет. Окончательное решение остается за родителями, но местные медики считают, что прививка имеет смысл. Согласны с этим и в Индонезии, правда, с одной оговоркой. В стране начнется вакцинация детей старше 6 лет, если количество привитых взрослых будет не меньше 70 %. Эксперты настойчиво отмечают опасность омикрон-штамма именно для юных пациентов и предупреждают о необычном симптоме. Помимо головной боли, потери аппетита и усталости особенностью заражения служит необычная сыпь.