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В мире стали активнее поддерживать вакцинацию детей от коронавируса. Какие страны выступили за?

11 декабря 2021 11:38
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Мировое сообщество все активнее поддерживает вакцинацию детей от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первым стал Израиль, за ним – Дания, Испания и Сингапур.

В мире стали активнее поддерживать вакцинацию детей от коронавируса. Какие страны выступили за?-1

Теперь к их числу присоединились и Нидерланды. Там вакцинация от COVID-19 возможна для детей от 5 до 11 лет. Окончательное решение остается за родителями, но местные медики считают, что прививка имеет смысл. Согласны с этим и в Индонезии, правда, с одной оговоркой. В стране начнется вакцинация детей старше 6 лет, если количество привитых взрослых будет не меньше 70 %. Эксперты настойчиво отмечают опасность омикрон-штамма именно для юных пациентов и предупреждают о необычном симптоме. Помимо головной боли, потери аппетита и усталости особенностью заражения служит необычная сыпь.

# Вакцинация # Фотофакт

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