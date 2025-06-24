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Глава МИД Ирана: соглашения о прекращении боевых действий с Израилем пока нет

24 июня 2025 06:00
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Главная мировая новость на это утро – о возможном завершении 12-дневной войны. Как сообщают СМИ, Иран и Израиль договорились о перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Ирана: соглашения о прекращении боевых действий с Израилем пока нет-2

Так, цитируется министр иностранных дел Ирана, который поблагодарил бойцов иранских вооруженных сил за их службу по защите страны. Но при этом подчеркнул, что окончательное решение о прекращении военных операций будет принято позже. Стало известно, что ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана, работает ПВО. Премьер Нетаньяху запретил министрам комментировать информацию о прекращении огня, пишут местные СМИ. Также он собрал срочное заседание кабинета безопасности. 

Мы следим за сообщениями, которые поступают, и расскажем обо всем в наших выпусках. 

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

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