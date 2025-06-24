Глава МИД Ирана: соглашения о прекращении боевых действий с Израилем пока нет

Главная мировая новость на это утро – о возможном завершении 12-дневной войны. Как сообщают СМИ, Иран и Израиль договорились о перемирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, цитируется министр иностранных дел Ирана, который поблагодарил бойцов иранских вооруженных сил за их службу по защите страны. Но при этом подчеркнул, что окончательное решение о прекращении военных операций будет принято позже. Стало известно, что ЦАХАЛ зафиксировал пуск ракет из Ирана, работает ПВО. Премьер Нетаньяху запретил министрам комментировать информацию о прекращении огня, пишут местные СМИ. Также он собрал срочное заседание кабинета безопасности.