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В Румынии прошли массовые протесты из-за правительственных мер жёсткой экономии

24 июня 2025 06:57
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В Румынии проходят массовые протесты из-за мер жесткой экономии, которые, по мнению митингующих могут привести к обнищанию населения. Многотысячные акции состоялись в 40 городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Румынии прошли массовые протесты из-за правительственных мер жёсткой экономии-2

Поводом стало повышение налогов, согласованное новоизбранным президентом и премьер-министром. Отмечается, что реформы направлены на преодоление дефицита бюджета Румынии, который является одним из самых больших в ЕС. В Бухаресте в акциях протеста принял участие лидер оппозиции и бывший кандидат в президенты страны. Джордже Симион обвинил нынешнего главу Румынии в предательстве и несоблюдении предвыборных обещаний.

# Протесты

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