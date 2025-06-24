В Румынии прошли массовые протесты из-за правительственных мер жёсткой экономии

В Румынии проходят массовые протесты из-за мер жесткой экономии, которые, по мнению митингующих могут привести к обнищанию населения. Многотысячные акции состоялись в 40 городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом стало повышение налогов, согласованное новоизбранным президентом и премьер-министром. Отмечается, что реформы направлены на преодоление дефицита бюджета Румынии, который является одним из самых больших в ЕС. В Бухаресте в акциях протеста принял участие лидер оппозиции и бывший кандидат в президенты страны. Джордже Симион обвинил нынешнего главу Румынии в предательстве и несоблюдении предвыборных обещаний.