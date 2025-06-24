ГАИ проводит профилактическое мероприятие «Родительский контроль»

Безопасность детей – сфера ответственности взрослых. Об этом напоминают в Госавтоинспекции. Специалисты обращают внимание: в последнее время увеличилось количество фактов управления мото- и автотранспортом подростками без прав или в состоянии опьянения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К сожалению, некоторые из таких ситуаций заканчиваются трагически. Так, в Добрушском районе несовершеннолетний сел за руль отцовского автомобиля, не справился с управлением, съехал на обочину, машина опрокинулась.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В результате ДТП девушка-подросток погибла. Еще одна госпитализирована в учреждение здравоохранения. 4 июня в Слуцком районе несовершеннолетний, управляя автомашиной отца, не имея такого права, совершил наезд на разделительное ограждение и погиб. С целью повышения уровня ответственности родителей за безопасность детей, а также принятия дополнительных мер по профилактике травмирования несовершеннолетних в дорожно-транспортных происшествиях, в летний период в стране пройдет профилактическое мероприятие «Родительский контроль»

Всем родителям особенно важно помнить: дети и их безопасность требуют постоянного внимания. Именно взрослым нужно быть безоговорочным примером соблюдения правил дорожного движения. Забота и своевременный контроль помогут избежать трагедии.