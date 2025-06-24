Колледжи Минской области планируют принять свыше 6 тыс. учащихся в новом учебном году

С 18 июля подать документы абитуриенты смогут для получения средне-специального образования. Среди популярных направлений – инженерия, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство. Так, Ильянский государственный аграрный колледж в 2025 году планирует набрать 247 учащихся на дневную форму обучения. Здесь ведут подготовку кадров по двум специальностям – ветеринарная медицина и производство продукции животного происхождения. На условиях целевой подготовки планируют выпустить 24 специалиста.

Галина Вашинко, директор Ильянского государственного аграрного колледжа:

Для укрепления материально-технической базы мы сотрудничаем с организациями-заказчиками кадров, которые оказывают нам спонсорскую помощь и помогают приобрести оборудование для учебных кабинетов и лабораторий. Все выпускники обеспечиваются первым рабочим местом. Распределяем мы кадры в организации-заказчики, а также другие организации, которые расположены в частности на территории Минской области, но также и на территории других областей.

В Минской области более 30 учреждений профессионально-технического и средне-специального образования. В новом учебном году они готовы принять более шести тысяч учащихся.