Прямой эфир

Колледжи Минской области планируют принять свыше 6 тыс. учащихся в новом учебном году

24 июня 2025 06:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Вступительная кампания продолжается. Сейчас идет прием документов на уровень профессионально-технического образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Колледжи Минской области планируют принять свыше 6 тыс. учащихся в новом учебном году-2

С 18 июля подать документы абитуриенты смогут для получения средне-специального образования. Среди популярных направлений – инженерия, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство. Так, Ильянский государственный аграрный колледж в 2025 году планирует набрать 247 учащихся на дневную форму обучения. Здесь ведут подготовку кадров по двум специальностям – ветеринарная медицина и производство продукции животного происхождения. На условиях целевой подготовки планируют выпустить 24 специалиста. 

Колледжи Минской области планируют принять свыше 6 тыс. учащихся в новом учебном году-4

Галина Вашинко, директор Ильянского государственного аграрного колледжа:
Для укрепления материально-технической базы мы сотрудничаем с организациями-заказчиками кадров, которые оказывают нам спонсорскую помощь и помогают приобрести оборудование для учебных кабинетов и лабораторий. Все выпускники обеспечиваются первым рабочим местом. Распределяем мы кадры в организации-заказчики, а также другие организации, которые расположены в частности на территории Минской области, но также и на территории других областей. 

В Минской области более 30 учреждений профессионально-технического и средне-специального образования. В новом учебном году они готовы принять более шести тысяч учащихся. 

# Образование в Беларуси # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
80 лет назад в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы
24 июня 2025 06:22

80 лет назад в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы

Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве
24 июня 2025 06:18

Беларусь призвала бороться с торговлей людьми на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

С идеологией всё в порядке – спикеры ток-шоу «По существу» обсудили работу с населением
23 июня 2025 18:16

С идеологией всё в порядке – спикеры ток-шоу «По существу» обсудили работу с населением