Прямой эфир

Марш националистов прошёл в Варшаве – мирного шествия не получилось

12 ноября 2022 10:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Варшаве прошел многотысячный марш националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне демонстрацию организовали по случаю Дня независимости Польши. Участники собрались на одной из площадей города, после чего прошли по главным улицам столицы.  

Марш националистов прошёл в Варшаве – мирного шествия не получилось-1

В итоге в Варшаве возникли проблемы с дорожным движением, часть магистралей города были перекрыты. Среди участников марша были замечены крупные чиновники: в частности, министр юстиции, генеральный прокурор и другие. Мирного шествия не получилось: националисты взрывали петарды и зажигали файеры. В результате в дело вмешались правоохранители.  

# Международная политика # Збигнев Зебро # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Массовые протесты в Болгарии: люди не могут прожить даже 10 дней в месяц из-за растущей инфляции
12 ноября 2022 10:54

Массовые протесты в Болгарии: люди не могут прожить даже 10 дней в месяц из-за растущей инфляции

В Барселоне несколько дней бастуют бортпроводники, власти с ними договориться пока не могут
12 ноября 2022 10:21

В Барселоне несколько дней бастуют бортпроводники, власти с ними договориться пока не могут

Удобрения из России разблокируют в Нидерландах. Что послужило причиной?
12 ноября 2022 09:38

Удобрения из России разблокируют в Нидерландах. Что послужило причиной?