Марш националистов прошёл в Варшаве – мирного шествия не получилось

Новости Польши. В Варшаве прошел многотысячный марш националистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне демонстрацию организовали по случаю Дня независимости Польши. Участники собрались на одной из площадей города, после чего прошли по главным улицам столицы.

В итоге в Варшаве возникли проблемы с дорожным движением, часть магистралей города были перекрыты. Среди участников марша были замечены крупные чиновники: в частности, министр юстиции, генеральный прокурор и другие. Мирного шествия не получилось: националисты взрывали петарды и зажигали файеры. В результате в дело вмешались правоохранители.