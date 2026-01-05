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Профессор Дизен: Запад все равно связан с РФ операцией США в Венесуэле

05 января 2026 11:39
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Профессор Дизен: Запад все равно связан с РФ операцией США в Венесуэле-0

В социальных сетях профессор Гленн Дизен отметил, что западные СМИ неоправданно связывают Россию с операцией США в Венесуэле. Причиной тому стала статья в The Guardian о «путинизации» политики Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости.

«Даже когда это абсолютно не имеет отношения к России, они все равно могут связать это с Россией», – говорится в публикации.

В ночь на субботу США нанесли удары по Каракасу и захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. По словам генерального прокурора Америки, им грозит до четырех пожизненных сроков.

Временно исполняющим полномочия главы государства в Венесуэле стала вице-президент Делси Родригес. Власти страны заявили, что целью атаки был захват ресурсов, и сообщили о жертвах среди мирных жителей и военнослужащих, потребовав созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Фото: pixabay

# Международная политика

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