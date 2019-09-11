Мир вспоминает жертв теракта 11 сентября 2001 года

Новости мира. День, который изменил мир. 11 сентября вспоминают жертв теракта в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 лет назад террористы захватили четыре пассажирских самолета. Два были направлены в здания Всемирного торгового центра. Один – в здание Пентагона. Четвертый самолет упал в поле.

Клубы дыма из северной башни начали подниматься над городом в08:46 утра. Никто не связывал произошедшее с терактом. Но примерно через 20 минут второй «Боинг» врезался в южную башню. Жуткие кадры разрушения небоскребов мир с ужасом наблюдал практически в прямом эфире сотен телеканалов. «Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй Эта атака стала самым кровавым преступлением в истории – погибли почти 3000 человек из 92 государств. В скорбном списке и наша соотечественница.

Терактом 11 сентября в Нью-Йорке экстремисты, по сути, подорвали существующее устройство мира. Трагические события навсегда перевернули представления о «непотопляемой» супердержаве. Стало понятно: терроризм – это не проблема отдельно взятых неблагополучных стран, трагедии в которых зачастую уже не вызывают общественного резонанса и не попадают в новостные ленты. Опасность, как показала история, угрожает и, казалось бы, благополучной Европе.

Беларусь не остается в стороне от глобальных проблем. Мы последовательно призываем мировое сообщество объединить усилия. Александр Лукашенко призвал к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций Вопросы антитеррористической деятельности на прошлой неделе обсуждали в Минске на международной конференции. Белорусская столица как площадка для диалога была выбрана не случайно: страна активно поддерживает все инициативы ООН. В 2006-м выступили за принятие Глобальной контртеррористической стратегии – документа, который впервые определил общемировой подход к борьбе с терроризмом.

Евгений Прейгерман, политолог:

От Беларуси исходит некая мудрость и даже смелость, что мы выдвигаем эти инициативы несмотря на то, что часто Беларусь как небольшое государство начинают, так сказать, упрекать или косо смотреть: вы, может быть, там занимайтесь какими-то своими проблемами и не пытайтесь ворошить что-то в международном масштабе, это должны делать большие государства. Но если мы будем ждать большие или любые другие государства и сами ничего не делать, я думаю, что, к сожалению, у нас перспективы будут не самые лучшие. Только будучи инициатором такого рода мероприятий и собирая здесь, у нас, лучшие умы или же политических деятелей, которые должны у этих лучших экспертных умов позаимствовать какие-то знания и воплотить их в политические решения, мы сможем двигаться куда-то вперед.