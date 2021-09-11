Новости по тегу #Теракт 11 сентября 2001 года

В СМИ также попали записи телефонных разговоров террористов и информация о банковских переводах и документах на получение визы, а также подробная информация, где и когда были завербованы люди, угнавшие самолеты.
Съемка велась с полицейского вертолета. Этот клип почти одновременно появился сразу на нескольких сайтах. Кому он принадлежит, пока неизвестно. Предполагают, что утечка произошла из видеоархива американских спецслужб.
В частности, опубликованы документы, в которых говорится о троих ранее неизвестных участниках террористической атаки 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
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