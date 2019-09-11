Взрывы на военных складах в Винницкой области: жителей эвакуируют

Новости Украины. ЧП в Винницкой области Украины. На территории военных складов произошло несколько взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. ЧП в Винницкой области Украины. На территории военных складов произошло несколько взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате начался сильный пожар. Над его ликвидацией работают несколько бригад специалистов. Из-за угрозы новых взрывов идет подготовка к эвакуации местных жителей.
По предварительным данным, к инциденту привело горение сухой травы.