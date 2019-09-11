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Взрывы на военных складах в Винницкой области: жителей эвакуируют

11 сентября 2019 13:54
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Новости Украины. ЧП в Винницкой области Украины. На территории военных складов произошло несколько взрывов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Взрывы на военных складах в Винницкой области: жителей эвакуируют -1

В результате начался сильный пожар. Над его ликвидацией работают несколько бригад специалистов. Из-за угрозы новых взрывов идет подготовка к эвакуации местных жителей.

Взрывы на военных складах в Винницкой области: жителей эвакуируют -4

По предварительным данным, к инциденту привело горение сухой травы.

# Взрыв # Фотофакт

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