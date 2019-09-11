Жители в замешательстве: река Лиммат в Цюрихе стала кислотно-зелёного цвета

Новости Швейцарии. Река Лиммат в Цюрихе приобрела странный цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Река Лиммат в Цюрихе приобрела странный цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По неизвестным пока причинам вода окрасилась в кислотно-зелёный. Власти и местные жители в замешательстве. Чтобы разобраться в происходящем, специальные службы отправили воду на экспертизу.
Пока ясно лишь одно: явление не представляет опасности для людей и окружающей среды. Среди возможных причин изменения цвета реки – бурное цветение водорослей. Также существует версия об акции протеста в преддверии парламентских выборов.