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Жители в замешательстве: река Лиммат в Цюрихе стала кислотно-зелёного цвета

11 сентября 2019 12:25
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Новости Швейцарии. Река Лиммат в Цюрихе приобрела странный цвет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители в замешательстве: река Лиммат в Цюрихе стала кислотно-зелёного цвета-1

По неизвестным пока причинам вода окрасилась в кислотно-зелёный. Власти и местные жители в замешательстве. Чтобы разобраться в происходящем, специальные службы отправили воду на экспертизу.

Жители в замешательстве: река Лиммат в Цюрихе стала кислотно-зелёного цвета-4

Жители в замешательстве: река Лиммат в Цюрихе стала кислотно-зелёного цвета-6

Пока ясно лишь одно: явление не представляет опасности для людей и окружающей среды. Среди возможных причин изменения цвета реки – бурное цветение водорослей. Также существует версия об акции протеста в преддверии парламентских выборов.

# Необычное # Фотофакт

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