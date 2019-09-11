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Смотрите, какие котики! Малышей дымчатого леопарда показали в зоопарке Вашингтона

11 сентября 2019 13:52
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Новости США. Жители и гости Вашингтона спешат в зоопарк, чтобы познакомиться с новыми обитателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На днях посетителям показали детёнышей редкого дымчатого леопарда, которые появились на свет этой весной.

Смотрите, какие котики! Малышей дымчатого леопарда показали в зоопарке Вашингтона-1

Пока малыши не до конца освоились на новой территории, а потому посетителей к вольеру допускают редко: только один раз в неделю и на короткое время.

Смотрите, какие котики! Малышей дымчатого леопарда показали в зоопарке Вашингтона-4

Дымчатый леопард – один из самых древних видов диких кошек. Из-за вырубки тропических лесов, в которых они обитают, эти звери находятся под угрозой полного исчезновения.

Смотрите, какие котики! Малышей дымчатого леопарда показали в зоопарке Вашингтона-7

Смотрите, какие котики! Малышей дымчатого леопарда показали в зоопарке Вашингтона-9

# Дикие животные # Фотофакт

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