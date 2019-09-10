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«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй

10 сентября 2019 15:42
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Событие 11 сентября 2001 года изменило мир навсегда. Новость о терактах в Нью-Йорке потрясла каждого.

Теракт 11 сентября коснулся, наверное, всех жителей Нью-Йорка. Тех, кто проходил рядом в момент теракта. Тех, кто видел момент удара самолета в башню. Тех, кто с замиранием сердца смотрел прямую трансляцию и выпуски новостей в надежде на хорошие известия.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -1


Угнанный самолёт подлетает к ВТЦ перед тем, как врезаться в Южную башню. Источник фото: AFP

Подробной информации о произошедшем не было нигде. По телевидению сообщалось лишь, что самолеты врезались в башни-близнецы. Ужасные кадры транслировались по кругу без остановки. Люди ощущали, насколько сильно меняется мир в этот момент.

О чем думали те, кто оказался в башне или помогал спастись раненым из нее? Что чувствовали люди в эти страшные моменты? Помнят ли они тот день или предпочли забыть его навсегда? И, наконец, как изменилась их жизнь после теракта? Истории этих людей читайте в нашем материале.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -4


Выживший после двух атак сидит возле ВТЦ. Источник фото: Getty Images

Известный актёр и пловец-рекордсмен. Чудом выжили 9/11, но восприняли этот опыт по-разному

Актёр Марк Уолберг должен был быть на одном из самолётов, которые врезались в ВТЦ 11 сентября 2001 года. Это – рейс 11, из Бостона в Лос-Анджелес. На нём террористы атаковали первую, Северную, башню. Актёр отдыхал в Бостоне с друзьями, они решили лететь в Лос-Анджелес и даже купили билеты. Потом передумали, Марк поменял билеты и отправился на кинофестиваль в Торонто.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -7


Источник фото: facebook.com/markwahlberg

Казалось бы, чудо – одно спонтанное решение сменилось другим и тобой не убили тысячи человек. В конце концов, твоим местом смерти не указана Северная башня ВТЦ, как у стюардессы того самого рейса Мэделин Эми Суини.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -10


Скриншот страницы, посвящённой Мэделин Эми Суини, на wikipedia.org

Именно эта стюардесса успела связаться с менеджером American Airlines и рассказать о том, что происходит на борту.

Мэделин Эми Суини, стюардесса рейса 11 American Airlines (последние слова):
Я вижу воду, я вижу здания. Я вижу здания! Мы летим низко. Мы летим очень, очень низко. Мы летим слишком низко. Боже мой, мы летим слишком низко. Боже мой!

Марк Уолберг мог бы быть рядом с Мэделин в эти минуты. Что бы кричал он? Как бы себя вёл? Он считает, что знает, что бы делал. В 2012 году актёр сделал циничное заявление.

Марк Уолберг, актёр (в интервью Men’s Journal):
Если бы я был на этом самолёте с моими детьми, он бы не упал. В кабине было бы много крови, а потом я бы сказал: «Всё хорошо, мы собираемся безопасно приземлиться где-нибудь, не волнуйтесь».

Потом он долго извинялся перед семьями погибших.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -13


Источник фото: facebook.com/markwahlberg

А вот пловец Иан Торп произошедшее с ним 11 сентября 2001 года оценил. Говорит, что то, что он чудом избежал смерти, вернуло его обратно к плаванию. 18-летний австралиец был в день терактов в Нью-Йорке. Годом ранее он выиграл свою первую Олимпиаду в Сиднее, завоевав 3 «золота» и 2 «серебра». Его карьера была на пике, с ним заключили контракты известные бренды. В то время он рекламировал товары  «Adidas», «Coca Cola», «Omega».

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -16


Иан Торп в Нью-Йорке в 2000 году. Источник фото: News Limited

Иан Торп, пловец:
11 сентября я вышел из отеля. Было раннее утро, я отправился на пробежку. Остановился купить кофе возле Всемирного торгового центра. И сразу после этого вернулся в свой гостиничный номер. В это время самолёты ударили. Это был очень, очень близкий звоночек для меня.

В этой истории удивительно то, что судьба в этот день дважды подводила Торпа к ВТЦ, но затем отводила. Дело в том, что в то утро он с подругой собирался на экскурсию в Южную башню. Они хотели подняться на смотровую площадку «Вершина мира» на 107-м этаже. То, что Торп отправился на пробежку, а на экскурсию решил пойти позже, спасло ему жизнь.   

Иан Торп:
На утреннюю пробежку, вообще-то, собиралась пойти моя подруга Мишель. Я попросил её разбудить и меня, потому что потом утром мы собирались вместе пойти во Всемирный торговый центр. Но, в конце концов, именно я оказался там рядом. Когда происходят такие вещи, вы понимаете, что это – судьба. И я понимаю, что мне очень повезло.

Иан Торп вошёл в историю, как первый человек, выигравший сразу 6 золотых медалей на одном чемпионате, 5-кратный олимпийский чемпион, 2 из 5 его мировых рекордов до сих пор не побиты. Всего этого могло не быть. Начинающуюся успешную карьеру и всемирную славу могли похоронить обломки ВТЦ.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -19


Источник фото: Getty Images

Если Торпа судьба два раза подводила к одному и тому же месту теракта, то американца Мэтью – к двум в разных частях света. Он был у подножия башен-близнецов, когда произошла первая атака, а в 2015 году оказался в парижском театре «Батаклан», где террористы расстреляли 89 человек.

Мэтью (фамилию не называет):
11 сентября я пробежал половину Манхэттена. Но то, через что я прошёл в «Батаклане», было в тысячу раз хуже.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -22


После атак на ВТЦ 11 сентября 2001 года. Источник фото: AFP

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -24


После атак на ВТЦ 11 сентября 2001 года. Источник фото: Getty Images

«В мои тёмные моменты я лежу в постели, воображая себя умирающим. Это – вина оставшегося в живых перед погибшими»

11 сентября 2001 где-то рядом с Мэтью по Манхэттэну бежал и Арти Ван Вай. В какой-то момент он остановился и шок от того, что он увидел, остался с ним навсегда. Произошедшее обернулось кошмарами, посттравматическим стрессовым расстройством, проблемами с лёгкими.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -27


Источник фото: facebook.com/artie.vanwhy

Арти Ван Вай, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:
Я думаю о 9/11 каждый день.

Однако, он старается использовать свой опыт во благо. Написал пьесу «Тот день в сентябре», а в августе 2018 года выпустил книгу о тех событиях, ведёт колонку в газете, посвящённую эмоциям и проблемам выживших при терактах 9/11.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -30


Книга, выпущенная Арти Ван Ваем в августе 2018 года. Источник фото: facebook.com/artie.vanwhy

11 сентября 2001 года он работал в здании напротив Всемирного торгового центра. Вообще-то, приехал в Нью-Йорк, чтобы стать актёром, но устроился редактором текстов в юридическую фирму. В то страшное утро он был на 23-м этаже своей офисной высотки.

Арти Ван Вай:
Мы услышали шум, взрыв, и наше здание затрясло. Через несколько минут секретарь забежал в наш офис, он был в истерике, кричал, что самолёт ударил по одной из башен, и всё вокруг похоже на зону военных действий. Я спустился ещё до того, как начали эвакуировать наше здание. Я вышел через вращающуюся дверь на Чёрч-стрит. Это очень символично. Когда я проходил через эту дверь, я оставлял жизнь, какой я её знал, и вступал в новую жизнь, которую трудно было понять.

Сначала он заметил кучу бумаги, падающей с неба. Затем поднял глаза и увидел «каньон, наполненный вздымающимся дымом». Это была дыра в Северной башне.

Арти Ван Вай:
За спиной закричала женщина. Я посмотрел и увидел, что из здания падают люди. Я начал кричать: «Нет, нет, нет», – и побежал к площади. Я знал, что эти люди мертвы, но, если кто-то ещё жив, я хотел держать их за руку, меня беспокоила мысль о том, что они умирают одни.

Его остановили обломки и куски стекла, падающие вокруг. И в этот момент второй самолёт врезался в Южную башню.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -33


Источник фото: AP

Арти Ван Вай:
Я увидел человека, лежащего на животе. Опустился на колени и увидел, что его череп раскололся, но он был жив. Я взял джинсовую куртку, которую дал какой-то незнакомец, и прижал её к ране. Я положил руку ему на руку и прошептал ему на ухо: «У тебя всё будет хорошо», – хотя я знал, что этого не будет.

Арти очень жалеет о том, что не прочитал имя этого человека – на том был рабочий бэйдж. Считает, что мог найти его семью и рассказать, что тот умер не в одиночестве. Сам Арти через несколько недель уволился с работы. Рядом с офисом оставались тлеющие обломки ВТЦ. И он говорит, что запах, идущий оттуда, заставлял его плакать.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -36


Источник фото: AFP

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -38


Источник фото: Getty Images

Арти Ван Вай:
Хорошая вещь, которая вышла из обломков 9/11 – внезапно мои приоритеты изменились, и семья стала самой важной вещью. Я начал работать над своим горем и я начал писать. Моя страсть рассказывает мою историю…

Он написал пьесу, а в августе 2018 года опубликовал книгу. Сейчас Арти – 65 лет. Он постоянно общается с другими выжившими во время того теракта в закрытых группах в Фэйсбуке. 

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -41


Из описания группы: «Постите любые события или новости, касающиееся выживших. Будьте терпеливыми, уважительными и понимающими боль других людей, относящуюся к 9/11».

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -43


Описание группы: «Люди, которые работали в ВТЦ 9/11 и выжили. Делитесь, как вы примирились с реальностью после тех событий и как это сказалось на ваших жизнях».

Ещё Арти завёл лабрадора-ретривера – специально обученную собаку, которая помогает справляться с посттравматическим расстройством.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -46


Источник фото: facebook.com/artie.vanwhy

Арти Ван Вай:
В группе в Фэйсбуке я часто читаю, что выжившим говорят: «Разве вы уже не должны были это пережить? Зачем вы по-прежнему возвращаетесь к этому и переживаете всё заново?»  Я отвечаю, что, когда вы испытываете травму, нет ничего неправильного в том, что вы продолжаете думать об этом. Я никогда не знаю, когда эмоции меня ударят. Я всё ещё много плачу. В мои, действительно, тёмные моменты я лежу в постели, воображая себя умирающим, а иногда даже желая, чтобы я умер. Это ужасно звучит. Я знаю, что это – вина оставшегося в живых перед погибшими. Я часто думаю, что мог бы сделать больше, хотя, включая логику, понимаю, что не мог. Это всё – часть того, чтобы быть выжившим. Моя жизнь изменилась из-за 9/11. И я до сих пор приспосабливаюсь к тому, что же такое жизнь. И задаюсь вопросом, что я должен делать с моей жизнью?

«После 11 сентября моя жизнь изменилась к лучшему»

А Джордж Фаллер провел бесчисленные часы после 11 сентября, разговаривая с пожарными, работавшими во время теракта, уговаривая их поделиться своими чувствами, пытаясь помочь им пережить стресс.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -49


Источник фото: Universal History Archive/UIG via Getty Images

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -51


Источник фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Он сам – один из них. После атак 9/11 ушёл в отставку и стал психологом в области семейных отношений, читает лекции. Так, в апреле 2018 года консультировал в центре семейной терапии в Москве. 

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -54


Джордж Фаллер во время визита в Москву, апрель 2018 года. Источник фото: facebook.com/id=100007275945164

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -56


Джордж Фаллер во время визита в Москву, апрель 2018 года. Источник фото: facebook.com/id=100007275945164

Джордж Фаллер, бывший пожарный, 11 сентября 2001 года работал на месте терактов в ВТЦ:
11 сентября я был дома. У меня только что родился первенец. Когда первая башня рухнула, я уже приехал на работу – в свою пожарную часть в Гарлеме. Мы собрали всё наше снаряжение, сели в автобус и прибыли к Всемирному торговому центру сразу после того, как упала вторая башня. Я такого никогда не видел. Изогнутая сталь и дым. Это было похоже на то, как будто вы на другой планете. Нам (пожарным) нравится называть огонь управляемым хаосом. Творятся сумасшедшие вещи, но вы знаете, где люди. У вас есть радиоприёмники. Всё проходит организованно. Но 9/11 такого не было. Никакой организации, лидеры мертвы. И никто не знал, где люди, а люди явно были повсюду. Всё было хаотично.

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Пожарные и спасатели ищут выживших под завалами после атак на ВТЦ: NY Daily News Archive via Getty Images

Джордж считает, что пережитое после терактов 9/11 пошло ему на пользу.

Джордж Фаллер:
До этого я никогда не чувствовал себя таким единым целым. Многие люди говорят о посттравматическом стрессовом синдроме, и это, безусловно, влияет на многих из нас, но мой опыт больше напоминает посттравматический синдром роста. Я видел много людей, чьи жизни, на самом деле, меняются к лучшему после катастроф. Они находят больше смысла и больше целей. Я был немного отчаянным и беззаботным, но после 11 сентября моя семья стала более важной для меня, и я попытался помочь другим. Моя жизнь изменилась к лучшему.

Своим опытом Джордж делится в книге «Священный стресс», рассказывая, как использовать жизненные испытания так, чтобы в итоге получились позитивные перемены.

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Подзаголовок книги Фаллера: «Радикально отличающийся от других подход к тому, чтобы использовать жизненные испытания для позитивных перемен». Источник фото: facebook.com/GeorgeFallerLMFT

Вспоминая события 2001 года, даже подшучивает над собой. Это фото опубликовано 11 сентября 2016 года. Подпись: «Смешно просыпаться и видеть свою уродливую рожу, венчающую газетный раздел. Благословения всем в 9/11».

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -65


Источник фото: facebook.com/id=100007275945164

«Если вы чудом ушли от смерти, это похоже на прозрение»

Вообще, многие выжившие тогда говорят о том, что резко переосмыслили жизненные ценности: карьера, деньги отошли на второй план, главной стала семья. Среди них инвестиционный менеджер Брюс Сальвог. 11 сентября 2001 года он опоздал на встречу. И это его спасло. Потому что встреча была в ВТЦ.

Брюс Сальвог, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:
15 минут тогда, и вы бы сейчас со мной не разговаривали.

Он должен был делать презентацию в знаменитом ресторане Windows on the World на вершине Северной башни. Но не смог прийти вовремя. И в момент первой атаки ещё торопился на мероприятие, ехал вниз в лифте отеля Marriott, который соединял подножья двух башен ВТЦ. Вдруг лифт тряхнуло и он остановился. Брюс выбрался из него и вышел на улицу. А дальше уже бежал, уклоняясь от горящих обломков и тел, которые падали с Северной башни. Через 15 минут была атакована Южная башня.

«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй -68


Источник фото: Getty Images

После этих событий его жизнь кардинально изменилась. Через месяц он решил уйти на пенсию со своей весьма высокооплачиваемой работы. Ему было 53 года.

Брюс Сальвог:
Я был в очереди на повышение, ​​но я подумал, что большой парень наверху пытается мне что-то сказать. Возможно, у него были планы на меня, но они не включали возвращение на работу. Я был на пике заработка, потерял много денег и карьеру, уйдя с работы. Но выжить после атаки – это был подарок. И я чувствовал, что должен воспользоваться преимуществом того, что у меня осталось время. Если вы чудом ушли от смерти, это похоже на прозрение. План был не таков, чтобы я умер, а чтобы я сделал что-то ещё с моей жизнью.

«Потом он поцеловал меня в щёку, мы отряхнулись от пыли и пожали руки: «Мы будем братьями на всю жизнь»

А Стэнли и Брайан после 11 сентября стали лучшими друзьями. Называют себя «братьями по крови» – и не в переносном смысле. 

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Стэнли (слева) и Брайан. Автор фото: Брайан Кларк

11 сентября 2001 года Стэнли Праймнат, сотрудник Fuji Bank, сидел за своим столом на 81-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра. Он увидел самолёт, который пролетел мимо Статуи Свободы, и всё больше приближался к ВТЦ. Через пару секунд Стэнли понял, что самолёт летит прямо на него, всё отчётливей слышал рёв двигателей. Это был захваченный рейс 175. 

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За несколько секунд до второго удара по ВТЦ. Самолёт рейса 175 врезается в Южную башню. Источник фото: AP

Стэнли залез под свой стол и закричал. Самолёт врезался в башню всего в 40 метрах от него. Потолок рухнул, и всё вокруг охватил огонь. Стол был металлическим, что и спасло мужчине жизнь. 

Стэнли Праймнат, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:
Я лежал, свернувшись в позу эмбриона, и говорил: «Господи, я не готов умереть, пожалуйста, пошли кого-нибудь, чтобы помочь мне». Всё, о чём я мог думать, это то, что снова хочу увидеть мою жену и дочерей. Когда я понял, что попал в ловушку, я начал кричать, прося о помощи.

Всего этого ужаса могло не быть: Стэнли спускался из своего офиса на первый этаж после того, как была атакована первая башня. Но охрана не выпустила его, как и других сотрудников, чтобы они не мешали эвакуации людей из соседнего здания. Как только Праймнат вернулся на своё рабочее место, произошёл второй теракт. 

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Обломки самолёта рейса 175, врезавшегося в Южную башню. Источник фото: FEMA Photo/Gene Corley

Брайан Кларк работал в компании Euro Brokers, в этой же самой Южной башне, а ещё был волонтёром в пожарной охране Всемирного торгового центра. 9 сентября он услышал по внутренней связи, что произошла атака на Северную башню, но что Южная – безопасна и нет необходимости эвакуироваться. Его коллега впал в панику и он повёл его в туалет. В этот момент второй самолёт врезался в здание. Если бы Брайан оставался в своём кабинете, наверняка бы погиб, как большинство его сослуживцев. Но он почувствовал только, что здание закачалось и побежал вниз по единственной уцелевшей лестнице. Спускаясь, он услышал крики Стэнли. Было темно, повсюду был дым, из разорванных труб текла вода. Брайан с фонариком пошёл на поиски, нашёл Стэнли и помог перелезть через полуразрушенную стену.

Брайан Кларк, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:
Потом Стэнли поцеловал меня в щёку, мы оба отряхнулись от пыли и пожали руки. «Привет, я – Брайан», – сказал я ему. И он сказал: «Привет, я – Стэнли. Мы будем братьями на всю жизнь».

Левая рука Брайана была повреждена, из неё сочилась кровь. Он дотронулся ей до правой руки Стэнли, которая также кровоточила.

Брайан Кларк:
Я сказал ему: «У меня нет братьев и сестер, и я был бы рад стать твоим братом по крови». И мы снова дотронулись друг до друга руками.

Стэнли Праймнат:
После этого Брайан обнял меня за плечо и сказал: «Пошли, приятель, пойдём домой».

Они спустились по уцелевшей лестнице и выбежали из здания. Через 4 минуты после этого оно рухнуло. Стэнли и Брайан стали двумя из четырёх человек, находившихся в эпицентре удара и выживших.

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Четверо выживших в эпицентре удара в Южную башню. Источник фото: time.com

Дополнительным подарком к сохранённым жизням стал новый лучший друг.

Стэнли Праймнат:
Он мне больше, чем друг. Брайан – старший брат. Это тот, кто помнит дни рождения моих детей, мою годовщину свадьбы, каждое важное событие. Он пришёл на свадьбу моей дочери, и я пришёл к его дочери. Все дети в моей семье называют его дядей Брайаном.

Сейчас Стэнли – 61 год, Брайану – 71. Каждый год 11 сентября они всегда созваниваются и вспоминают тот день. В первую годовщину Брайан подарил Стэнли тот самый фонарик, благодаря которому смог его спасти. Правда, потом его передали в музей мемориала 9/11.

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Скриншот из видеосюжета канала Fox News. Источник фото: foxnews.com

Их жизни изменились после тех событий. Так, Стэнли теперь – не только банковский работник, но и помощник пастора в церкви в Квинсе.

Брайан Кларк:
Почему я здесь? Почему я спасся? На эти вопросы нет ответа. Пройдя через такое, как мы, всё, что вы можете сделать, это попытаться жить своей лучшей жизнью изо дня в день. И двигаться вперёд с благодарностью.

Теракты 11 сентября не только повлияли на жизни конкретных людей, они имели глобальные последствия: политические, культурные, религиозные. Среди прочего, они повлияли на СМИ. Тогда активно развивались онлайн-ресурсы и истории о 9/11 их буквально заполонили: рассказы очевидцев, тексты последних СМС и звонков погибших в самолётах, любительские фотографии. Именно после 11 сентября 2001 года в СМИ, особенно у интернет-ресурсов, появился особый спрос на рассказы свидетелей страшных событий, за них платят невероятные деньги. Так, британский сайт sellusyourstory.com предлагает за экстремальные истории до 3 тысяч фунтов (8 тысяч белорусских рублей). А, если происшествие ещё и со знаменитостью связано – все 10 тысяч фунтов (27,5 тысяч белорусских рублей).

Плюс бурного развития информационных технологий – прямо сейчас мы можем посмотреть на сам Всемирный торговый центр. Точнее, на то, что осталось на его месте. Вот так было 11 сентября 2001 года.

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Источник фото: ABC News/NYPD/Detective Greg Semendinger via AFP

А вот так это место выглядит 17 лет спустя. На мемориал можно смотреть онлайн с двух веб-камер на сайте 911memorial.org

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Источник фото: 911memorial.org

Есть на сайте мемориала своя страничка и у… грушевого дерева. Теракты стёрли здания с лица земли, а вот оно выжило. Его обнаружили под завалами ВТЦ в октябре 2001 года.

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Источник фото: 911memorial.org

Груша была сильно повреждена: ветви и корни были поломаны и обгорели. Дерево достали и передали на попечение Департамента парков Нью-Йорка. В 2010 году дерево восстановилось, и его вернули к мемориалу на месте ВТЦ. А потом запустили необычную акцию. Ежегодно 11 сентября сотрудники музея при мемориале раздают саженцы этого дерева трём общинам, пережившим трагедии в последние годы. Так, в прошлом году один саженец отправился в английский Манчестер, где 22 человека погибли от взрыва, устроенного террористом на концерте. Ещё один – в американский Чарльстон, где 9 человек погибли во время стрельбы в церкви. Третий саженец уехал на остров Гаити, пострадавший от урагана в 2016 году.

Груше дали собственное имя – «Дерево выживания». Оно стало символом возрождения и воли к жизни для людей, чудом уцелевших 11 сентября 2001 года. Дерево тоже пострадало, но тоже выжило, изменившись навсегда.

Новые гладкие ветки груши простираются от искалеченных, корявых пней. Это и показывает нам, делает видимой ту самую грань между прошлым и настоящим, между до и после 11 сентября – как в существовании этого дерева, так и в жизнях людей.

Автор: Ирина Живаева

Материал подготовлен по данным источников: usatoday.com, people.com, washingtonpost.com, time.com, foxnews.com, telegraph.co.uk, dailystar.co.uk, news.com.au, lancasteronline.com, marketwatch.com, 911memorial.org, facebook.com, ru.wikipedia.org, inews.co.uk

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Жертвами наводнений в Таиланде уже стали 28 человек
10 сентября 2019 09:50

Жертвами наводнений в Таиланде уже стали 28 человек

Потерянный во время забастовки доход British Airways оценили в почти в 100 млн долларов
10 сентября 2019 06:58

Потерянный во время забастовки доход British Airways оценили в почти в 100 млн долларов

Глава Nissan уйдет в отставку на фоне финансового скандала
10 сентября 2019 06:55

Глава Nissan уйдет в отставку на фоне финансового скандала