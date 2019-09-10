«Я думаю о 9/11 каждый день». Они выжили при терактах 2001 года и их жизни изменились. Семь историй

Событие 11 сентября 2001 года изменило мир навсегда. Новость о терактах в Нью-Йорке потрясла каждого. Теракт 11 сентября коснулся, наверное, всех жителей Нью-Йорка. Тех, кто проходил рядом в момент теракта. Тех, кто видел момент удара самолета в башню. Тех, кто с замиранием сердца смотрел прямую трансляцию и выпуски новостей в надежде на хорошие известия.



Угнанный самолёт подлетает к ВТЦ перед тем, как врезаться в Южную башню. Источник фото: AFP

Подробной информации о произошедшем не было нигде. По телевидению сообщалось лишь, что самолеты врезались в башни-близнецы. Ужасные кадры транслировались по кругу без остановки. Люди ощущали, насколько сильно меняется мир в этот момент. О чем думали те, кто оказался в башне или помогал спастись раненым из нее? Что чувствовали люди в эти страшные моменты? Помнят ли они тот день или предпочли забыть его навсегда? И, наконец, как изменилась их жизнь после теракта? Истории этих людей читайте в нашем материале.



Выживший после двух атак сидит возле ВТЦ. Источник фото: Getty Images

Известный актёр и пловец-рекордсмен. Чудом выжили 9/11, но восприняли этот опыт по-разному Актёр Марк Уолберг должен был быть на одном из самолётов, которые врезались в ВТЦ 11 сентября 2001 года. Это – рейс 11, из Бостона в Лос-Анджелес. На нём террористы атаковали первую, Северную, башню. Актёр отдыхал в Бостоне с друзьями, они решили лететь в Лос-Анджелес и даже купили билеты. Потом передумали, Марк поменял билеты и отправился на кинофестиваль в Торонто.



Источник фото: facebook.com/markwahlberg

Казалось бы, чудо – одно спонтанное решение сменилось другим и тобой не убили тысячи человек. В конце концов, твоим местом смерти не указана Северная башня ВТЦ, как у стюардессы того самого рейса Мэделин Эми Суини.



Скриншот страницы, посвящённой Мэделин Эми Суини, на wikipedia.org

Именно эта стюардесса успела связаться с менеджером American Airlines и рассказать о том, что происходит на борту. Мэделин Эми Суини, стюардесса рейса 11 American Airlines (последние слова):

Я вижу воду, я вижу здания. Я вижу здания! Мы летим низко. Мы летим очень, очень низко. Мы летим слишком низко. Боже мой, мы летим слишком низко. Боже мой! Марк Уолберг мог бы быть рядом с Мэделин в эти минуты. Что бы кричал он? Как бы себя вёл? Он считает, что знает, что бы делал. В 2012 году актёр сделал циничное заявление. Марк Уолберг, актёр (в интервью Men’s Journal):

Если бы я был на этом самолёте с моими детьми, он бы не упал. В кабине было бы много крови, а потом я бы сказал: «Всё хорошо, мы собираемся безопасно приземлиться где-нибудь, не волнуйтесь». Потом он долго извинялся перед семьями погибших.



Источник фото: facebook.com/markwahlberg

А вот пловец Иан Торп произошедшее с ним 11 сентября 2001 года оценил. Говорит, что то, что он чудом избежал смерти, вернуло его обратно к плаванию. 18-летний австралиец был в день терактов в Нью-Йорке. Годом ранее он выиграл свою первую Олимпиаду в Сиднее, завоевав 3 «золота» и 2 «серебра». Его карьера была на пике, с ним заключили контракты известные бренды. В то время он рекламировал товары «Adidas», «Coca Cola», «Omega».



Иан Торп в Нью-Йорке в 2000 году. Источник фото: News Limited

Иан Торп, пловец:

11 сентября я вышел из отеля. Было раннее утро, я отправился на пробежку. Остановился купить кофе возле Всемирного торгового центра. И сразу после этого вернулся в свой гостиничный номер. В это время самолёты ударили. Это был очень, очень близкий звоночек для меня. В этой истории удивительно то, что судьба в этот день дважды подводила Торпа к ВТЦ, но затем отводила. Дело в том, что в то утро он с подругой собирался на экскурсию в Южную башню. Они хотели подняться на смотровую площадку «Вершина мира» на 107-м этаже. То, что Торп отправился на пробежку, а на экскурсию решил пойти позже, спасло ему жизнь. Иан Торп:

На утреннюю пробежку, вообще-то, собиралась пойти моя подруга Мишель. Я попросил её разбудить и меня, потому что потом утром мы собирались вместе пойти во Всемирный торговый центр. Но, в конце концов, именно я оказался там рядом. Когда происходят такие вещи, вы понимаете, что это – судьба. И я понимаю, что мне очень повезло. Иан Торп вошёл в историю, как первый человек, выигравший сразу 6 золотых медалей на одном чемпионате, 5-кратный олимпийский чемпион, 2 из 5 его мировых рекордов до сих пор не побиты. Всего этого могло не быть. Начинающуюся успешную карьеру и всемирную славу могли похоронить обломки ВТЦ.



Источник фото: Getty Images

Если Торпа судьба два раза подводила к одному и тому же месту теракта, то американца Мэтью – к двум в разных частях света. Он был у подножия башен-близнецов, когда произошла первая атака, а в 2015 году оказался в парижском театре «Батаклан», где террористы расстреляли 89 человек. Мэтью (фамилию не называет):

11 сентября я пробежал половину Манхэттена. Но то, через что я прошёл в «Батаклане», было в тысячу раз хуже.



После атак на ВТЦ 11 сентября 2001 года. Источник фото: AFP



После атак на ВТЦ 11 сентября 2001 года. Источник фото: Getty Images

«В мои тёмные моменты я лежу в постели, воображая себя умирающим. Это – вина оставшегося в живых перед погибшими» 11 сентября 2001 где-то рядом с Мэтью по Манхэттэну бежал и Арти Ван Вай. В какой-то момент он остановился и шок от того, что он увидел, остался с ним навсегда. Произошедшее обернулось кошмарами, посттравматическим стрессовым расстройством, проблемами с лёгкими.



Источник фото: facebook.com/artie.vanwhy

Арти Ван Вай, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:

Я думаю о 9/11 каждый день. Однако, он старается использовать свой опыт во благо. Написал пьесу «Тот день в сентябре», а в августе 2018 года выпустил книгу о тех событиях, ведёт колонку в газете, посвящённую эмоциям и проблемам выживших при терактах 9/11.



Книга, выпущенная Арти Ван Ваем в августе 2018 года. Источник фото: facebook.com/artie.vanwhy

11 сентября 2001 года он работал в здании напротив Всемирного торгового центра. Вообще-то, приехал в Нью-Йорк, чтобы стать актёром, но устроился редактором текстов в юридическую фирму. В то страшное утро он был на 23-м этаже своей офисной высотки.



Арти Ван Вай:

Мы услышали шум, взрыв, и наше здание затрясло. Через несколько минут секретарь забежал в наш офис, он был в истерике, кричал, что самолёт ударил по одной из башен, и всё вокруг похоже на зону военных действий. Я спустился ещё до того, как начали эвакуировать наше здание. Я вышел через вращающуюся дверь на Чёрч-стрит. Это очень символично. Когда я проходил через эту дверь, я оставлял жизнь, какой я её знал, и вступал в новую жизнь, которую трудно было понять.



Сначала он заметил кучу бумаги, падающей с неба. Затем поднял глаза и увидел «каньон, наполненный вздымающимся дымом». Это была дыра в Северной башне.



Арти Ван Вай:

За спиной закричала женщина. Я посмотрел и увидел, что из здания падают люди. Я начал кричать: «Нет, нет, нет», – и побежал к площади. Я знал, что эти люди мертвы, но, если кто-то ещё жив, я хотел держать их за руку, меня беспокоила мысль о том, что они умирают одни.



Его остановили обломки и куски стекла, падающие вокруг. И в этот момент второй самолёт врезался в Южную башню.



Источник фото: AP

Арти Ван Вай:

Я увидел человека, лежащего на животе. Опустился на колени и увидел, что его череп раскололся, но он был жив. Я взял джинсовую куртку, которую дал какой-то незнакомец, и прижал её к ране. Я положил руку ему на руку и прошептал ему на ухо: «У тебя всё будет хорошо», – хотя я знал, что этого не будет.



Арти очень жалеет о том, что не прочитал имя этого человека – на том был рабочий бэйдж. Считает, что мог найти его семью и рассказать, что тот умер не в одиночестве. Сам Арти через несколько недель уволился с работы. Рядом с офисом оставались тлеющие обломки ВТЦ. И он говорит, что запах, идущий оттуда, заставлял его плакать.



Источник фото: AFP



Источник фото: Getty Images

Арти Ван Вай:

Хорошая вещь, которая вышла из обломков 9/11 – внезапно мои приоритеты изменились, и семья стала самой важной вещью. Я начал работать над своим горем и я начал писать. Моя страсть рассказывает мою историю… Он написал пьесу, а в августе 2018 года опубликовал книгу. Сейчас Арти – 65 лет. Он постоянно общается с другими выжившими во время того теракта в закрытых группах в Фэйсбуке.



Из описания группы: «Постите любые события или новости, касающиееся выживших. Будьте терпеливыми, уважительными и понимающими боль других людей, относящуюся к 9/11».



Описание группы: «Люди, которые работали в ВТЦ 9/11 и выжили. Делитесь, как вы примирились с реальностью после тех событий и как это сказалось на ваших жизнях».

Ещё Арти завёл лабрадора-ретривера – специально обученную собаку, которая помогает справляться с посттравматическим расстройством.



Источник фото: facebook.com/artie.vanwhy

Арти Ван Вай:

В группе в Фэйсбуке я часто читаю, что выжившим говорят: «Разве вы уже не должны были это пережить? Зачем вы по-прежнему возвращаетесь к этому и переживаете всё заново?» Я отвечаю, что, когда вы испытываете травму, нет ничего неправильного в том, что вы продолжаете думать об этом. Я никогда не знаю, когда эмоции меня ударят. Я всё ещё много плачу. В мои, действительно, тёмные моменты я лежу в постели, воображая себя умирающим, а иногда даже желая, чтобы я умер. Это ужасно звучит. Я знаю, что это – вина оставшегося в живых перед погибшими. Я часто думаю, что мог бы сделать больше, хотя, включая логику, понимаю, что не мог. Это всё – часть того, чтобы быть выжившим. Моя жизнь изменилась из-за 9/11. И я до сих пор приспосабливаюсь к тому, что же такое жизнь. И задаюсь вопросом, что я должен делать с моей жизнью? «После 11 сентября моя жизнь изменилась к лучшему» А Джордж Фаллер провел бесчисленные часы после 11 сентября, разговаривая с пожарными, работавшими во время теракта, уговаривая их поделиться своими чувствами, пытаясь помочь им пережить стресс.



Источник фото: Universal History Archive/UIG via Getty Images



Источник фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Он сам – один из них. После атак 9/11 ушёл в отставку и стал психологом в области семейных отношений, читает лекции. Так, в апреле 2018 года консультировал в центре семейной терапии в Москве.



Джордж Фаллер во время визита в Москву, апрель 2018 года. Источник фото: facebook.com/id=100007275945164



Джордж Фаллер во время визита в Москву, апрель 2018 года. Источник фото: facebook.com/id=100007275945164

Джордж Фаллер, бывший пожарный, 11 сентября 2001 года работал на месте терактов в ВТЦ:

11 сентября я был дома. У меня только что родился первенец. Когда первая башня рухнула, я уже приехал на работу – в свою пожарную часть в Гарлеме. Мы собрали всё наше снаряжение, сели в автобус и прибыли к Всемирному торговому центру сразу после того, как упала вторая башня. Я такого никогда не видел. Изогнутая сталь и дым. Это было похоже на то, как будто вы на другой планете. Нам (пожарным) нравится называть огонь управляемым хаосом. Творятся сумасшедшие вещи, но вы знаете, где люди. У вас есть радиоприёмники. Всё проходит организованно. Но 9/11 такого не было. Никакой организации, лидеры мертвы. И никто не знал, где люди, а люди явно были повсюду. Всё было хаотично.



Пожарные и спасатели ищут выживших под завалами после атак на ВТЦ: NY Daily News Archive via Getty Images

Джордж считает, что пережитое после терактов 9/11 пошло ему на пользу. Джордж Фаллер:

До этого я никогда не чувствовал себя таким единым целым. Многие люди говорят о посттравматическом стрессовом синдроме, и это, безусловно, влияет на многих из нас, но мой опыт больше напоминает посттравматический синдром роста. Я видел много людей, чьи жизни, на самом деле, меняются к лучшему после катастроф. Они находят больше смысла и больше целей. Я был немного отчаянным и беззаботным, но после 11 сентября моя семья стала более важной для меня, и я попытался помочь другим. Моя жизнь изменилась к лучшему. Своим опытом Джордж делится в книге «Священный стресс», рассказывая, как использовать жизненные испытания так, чтобы в итоге получились позитивные перемены.

Подзаголовок книги Фаллера: «Радикально отличающийся от других подход к тому, чтобы использовать жизненные испытания для позитивных перемен». Источник фото: facebook.com/GeorgeFallerLMFT Вспоминая события 2001 года, даже подшучивает над собой. Это фото опубликовано 11 сентября 2016 года. Подпись: «Смешно просыпаться и видеть свою уродливую рожу, венчающую газетный раздел. Благословения всем в 9/11».



Источник фото: facebook.com/id=100007275945164

«Если вы чудом ушли от смерти, это похоже на прозрение» Вообще, многие выжившие тогда говорят о том, что резко переосмыслили жизненные ценности: карьера, деньги отошли на второй план, главной стала семья. Среди них инвестиционный менеджер Брюс Сальвог. 11 сентября 2001 года он опоздал на встречу. И это его спасло. Потому что встреча была в ВТЦ. Брюс Сальвог, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:

15 минут тогда, и вы бы сейчас со мной не разговаривали.



Он должен был делать презентацию в знаменитом ресторане Windows on the World на вершине Северной башни. Но не смог прийти вовремя. И в момент первой атаки ещё торопился на мероприятие, ехал вниз в лифте отеля Marriott, который соединял подножья двух башен ВТЦ. Вдруг лифт тряхнуло и он остановился. Брюс выбрался из него и вышел на улицу. А дальше уже бежал, уклоняясь от горящих обломков и тел, которые падали с Северной башни. Через 15 минут была атакована Южная башня.



Источник фото: Getty Images

После этих событий его жизнь кардинально изменилась. Через месяц он решил уйти на пенсию со своей весьма высокооплачиваемой работы. Ему было 53 года. Брюс Сальвог:

Я был в очереди на повышение, ​​но я подумал, что большой парень наверху пытается мне что-то сказать. Возможно, у него были планы на меня, но они не включали возвращение на работу. Я был на пике заработка, потерял много денег и карьеру, уйдя с работы. Но выжить после атаки – это был подарок. И я чувствовал, что должен воспользоваться преимуществом того, что у меня осталось время. Если вы чудом ушли от смерти, это похоже на прозрение. План был не таков, чтобы я умер, а чтобы я сделал что-то ещё с моей жизнью. «Потом он поцеловал меня в щёку, мы отряхнулись от пыли и пожали руки: «Мы будем братьями на всю жизнь» А Стэнли и Брайан после 11 сентября стали лучшими друзьями. Называют себя «братьями по крови» – и не в переносном смысле.



Стэнли (слева) и Брайан. Автор фото: Брайан Кларк

11 сентября 2001 года Стэнли Праймнат, сотрудник Fuji Bank, сидел за своим столом на 81-м этаже Южной башни Всемирного торгового центра. Он увидел самолёт, который пролетел мимо Статуи Свободы, и всё больше приближался к ВТЦ. Через пару секунд Стэнли понял, что самолёт летит прямо на него, всё отчётливей слышал рёв двигателей. Это был захваченный рейс 175.



За несколько секунд до второго удара по ВТЦ. Самолёт рейса 175 врезается в Южную башню. Источник фото: AP

Стэнли залез под свой стол и закричал. Самолёт врезался в башню всего в 40 метрах от него. Потолок рухнул, и всё вокруг охватил огонь. Стол был металлическим, что и спасло мужчине жизнь.



Стэнли Праймнат, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:

Я лежал, свернувшись в позу эмбриона, и говорил: «Господи, я не готов умереть, пожалуйста, пошли кого-нибудь, чтобы помочь мне». Всё, о чём я мог думать, это то, что снова хочу увидеть мою жену и дочерей. Когда я понял, что попал в ловушку, я начал кричать, прося о помощи. Всего этого ужаса могло не быть: Стэнли спускался из своего офиса на первый этаж после того, как была атакована первая башня. Но охрана не выпустила его, как и других сотрудников, чтобы они не мешали эвакуации людей из соседнего здания. Как только Праймнат вернулся на своё рабочее место, произошёл второй теракт.



Обломки самолёта рейса 175, врезавшегося в Южную башню. Источник фото: FEMA Photo/Gene Corley

Брайан Кларк работал в компании Euro Brokers, в этой же самой Южной башне, а ещё был волонтёром в пожарной охране Всемирного торгового центра. 9 сентября он услышал по внутренней связи, что произошла атака на Северную башню, но что Южная – безопасна и нет необходимости эвакуироваться. Его коллега впал в панику и он повёл его в туалет. В этот момент второй самолёт врезался в здание. Если бы Брайан оставался в своём кабинете, наверняка бы погиб, как большинство его сослуживцев. Но он почувствовал только, что здание закачалось и побежал вниз по единственной уцелевшей лестнице. Спускаясь, он услышал крики Стэнли. Было темно, повсюду был дым, из разорванных труб текла вода. Брайан с фонариком пошёл на поиски, нашёл Стэнли и помог перелезть через полуразрушенную стену. Брайан Кларк, выживший при терактах 11 сентября 2001 года:

Потом Стэнли поцеловал меня в щёку, мы оба отряхнулись от пыли и пожали руки. «Привет, я – Брайан», – сказал я ему. И он сказал: «Привет, я – Стэнли. Мы будем братьями на всю жизнь».



Левая рука Брайана была повреждена, из неё сочилась кровь. Он дотронулся ей до правой руки Стэнли, которая также кровоточила.



Брайан Кларк:

Я сказал ему: «У меня нет братьев и сестер, и я был бы рад стать твоим братом по крови». И мы снова дотронулись друг до друга руками.



Стэнли Праймнат:

После этого Брайан обнял меня за плечо и сказал: «Пошли, приятель, пойдём домой». Они спустились по уцелевшей лестнице и выбежали из здания. Через 4 минуты после этого оно рухнуло. Стэнли и Брайан стали двумя из четырёх человек, находившихся в эпицентре удара и выживших.



Четверо выживших в эпицентре удара в Южную башню. Источник фото: time.com

Дополнительным подарком к сохранённым жизням стал новый лучший друг.



Стэнли Праймнат:

Он мне больше, чем друг. Брайан – старший брат. Это тот, кто помнит дни рождения моих детей, мою годовщину свадьбы, каждое важное событие. Он пришёл на свадьбу моей дочери, и я пришёл к его дочери. Все дети в моей семье называют его дядей Брайаном. Сейчас Стэнли – 61 год, Брайану – 71. Каждый год 11 сентября они всегда созваниваются и вспоминают тот день. В первую годовщину Брайан подарил Стэнли тот самый фонарик, благодаря которому смог его спасти. Правда, потом его передали в музей мемориала 9/11.



Скриншот из видеосюжета канала Fox News. Источник фото: foxnews.com



Их жизни изменились после тех событий. Так, Стэнли теперь – не только банковский работник, но и помощник пастора в церкви в Квинсе.

Брайан Кларк:

Почему я здесь? Почему я спасся? На эти вопросы нет ответа. Пройдя через такое, как мы, всё, что вы можете сделать, это попытаться жить своей лучшей жизнью изо дня в день. И двигаться вперёд с благодарностью. Теракты 11 сентября не только повлияли на жизни конкретных людей, они имели глобальные последствия: политические, культурные, религиозные. Среди прочего, они повлияли на СМИ. Тогда активно развивались онлайн-ресурсы и истории о 9/11 их буквально заполонили: рассказы очевидцев, тексты последних СМС и звонков погибших в самолётах, любительские фотографии. Именно после 11 сентября 2001 года в СМИ, особенно у интернет-ресурсов, появился особый спрос на рассказы свидетелей страшных событий, за них платят невероятные деньги. Так, британский сайт sellusyourstory.com предлагает за экстремальные истории до 3 тысяч фунтов (8 тысяч белорусских рублей). А, если происшествие ещё и со знаменитостью связано – все 10 тысяч фунтов (27,5 тысяч белорусских рублей). Плюс бурного развития информационных технологий – прямо сейчас мы можем посмотреть на сам Всемирный торговый центр. Точнее, на то, что осталось на его месте. Вот так было 11 сентября 2001 года.



Источник фото: ABC News/NYPD/Detective Greg Semendinger via AFP

А вот так это место выглядит 17 лет спустя. На мемориал можно смотреть онлайн с двух веб-камер на сайте 911memorial.org



Источник фото: 911memorial.org

Есть на сайте мемориала своя страничка и у… грушевого дерева. Теракты стёрли здания с лица земли, а вот оно выжило. Его обнаружили под завалами ВТЦ в октябре 2001 года.



Источник фото: 911memorial.org