В Киеве пьяный начальник юротдела ВСУ устроил стрельбу во дворе с детьми

Новости Украины. В Киеве пьяный начальник юридического отдела ВСУ устроил стрельбу во дворе с детьми. Видео быстро распространилось в Сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На кадрах видно, как сотрудник украинской армии некоторое время яростно спорит о чем-то с тремя охранниками жилого комплекса. Затем мужчина достал пистолет и начал стрелять во двор, где играли дети.

Об этом происшествии ранее рассказал министр обороны Украины. По его словам, стрелка отстранили от работы. Сейчас проводится служебное расследование.