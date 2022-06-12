Прямой эфир

В Киеве пьяный начальник юротдела ВСУ устроил стрельбу во дворе с детьми

12 июня 2022 13:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Киеве пьяный начальник юридического отдела ВСУ устроил стрельбу во дворе с детьми. Видео быстро распространилось в Сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве пьяный начальник юротдела ВСУ устроил стрельбу во дворе с детьми-1

На кадрах видно, как сотрудник украинской армии некоторое время яростно спорит о чем-то с тремя охранниками жилого комплекса. Затем мужчина достал пистолет и начал стрелять во двор, где играли дети.

Об этом происшествии ранее рассказал министр обороны Украины. По его словам, стрелка отстранили от работы. Сейчас проводится служебное расследование.

# Стрельба # Алексей Резников # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Центральный банк Латвии повысил прогноз инфляции. Показатель составит почти 15%
12 июня 2022 13:19

Центральный банк Латвии повысил прогноз инфляции. Показатель составит почти 15%

Турцию накрыл мощный ураган. Деревья и людей сносит как пушинку
12 июня 2022 11:47

Турцию накрыл мощный ураган. Деревья и людей сносит как пушинку

Инженер Google заявил, что обнаружил признаки собственного сознания у ИИ, который разрабатывает компания
12 июня 2022 08:53

Инженер Google заявил, что обнаружил признаки собственного сознания у ИИ, который разрабатывает компания