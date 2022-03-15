Минный удар по ДНР, обстрелы в ЛНР. В Украине продолжаются боевые действия

Сегодня возобновятся российско-украинские переговоры. Об этом в видеообращении заявил Владимир Зеленский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине продолжаются боевые действия. Сейчас ведется массированный обстрел Петровского района Донецка, сообщил мэр города. Снова под ударом поселок Пантелеймоновка в ДНР – за утро по нему выпущено шесть мин – село Михайловка и город Макеевка. 11 раз обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР. В качестве щитов украинские силовики по-прежнему используют мирных граждан. О методах местных военных рассказал житель города Волновахи, который перед отходом набили тайниками с оружием и боеприпасами. «Нас вывезли, дочь, из этого ада». Эвакуация продолжается. С территории Донбасса в Россию въехали почти 260 тысяч человек. Читайте здесь.