Минный удар по ДНР, обстрелы в ЛНР. В Украине продолжаются боевые действия

Сегодня возобновятся российско-украинские переговоры. Об этом в видеообращении заявил Владимир Зеленский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня возобновятся российско-украинские переговоры. Об этом в видеообращении заявил Владимир Зеленский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Украине продолжаются боевые действия. Сейчас ведется массированный обстрел Петровского района Донецка, сообщил мэр города. Снова под ударом поселок Пантелеймоновка в ДНР – за утро по нему выпущено шесть мин – село Михайловка и город Макеевка. 11 раз обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР. В качестве щитов украинские силовики по-прежнему используют мирных граждан. О методах местных военных рассказал житель города Волновахи, который перед отходом набили тайниками с оружием и боеприпасами.
«Нас вывезли, дочь, из этого ада». Эвакуация продолжается. С территории Донбасса в Россию въехали почти 260 тысяч человек. Читайте здесь.
Укры нас бомбили со всех сторон. Понимаете, они, клянусь, возле наших домов ставили танки. И возле танков стреляли по ДНР. Они за нами прятались, за нами полностью прятались. В глаза могу любому сказать.
Всплеск мародерства в Украине. Грабителей приматывают к деревьям и оставляют на улице. Подробнее.
На фоне нескончаемых боевых действий в Венгрии заявили, что не будут отправлять в Украину войска или вооружение. В Европе все чаще звучит очевидное: санкции, введенные против России, больший ущерб нанесут мировому ВВП.
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