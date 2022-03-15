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Всплеск мародёрства в Украине. Грабителей приматывают к деревьям и оставляют на улице

15 марта 2022 09:04
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В центральной Украине тоже неспокойно. Зеленский предложил продлить режим военного положения еще на 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Населению выдали десятки тысяч автоматов для участия в военных действиях против России, процесс раздачи оружия продолжается, заявил министр внутренних дел Украины. Разрешение на использование оружия всеми желающими привело к волне мародерства в стране. И борются с этим все чаще сами украинцы. Грабителям устраивают народный суд. Приматывают их к деревьям и оставляют на улице.

Минный удар по ДНР, обстрелы в ЛНР. В Украине продолжаются боевые действия. Читайте здесь.

Всплеск мародёрства в Украине. Грабителей приматывают к деревьям и оставляют на улице-1

Возле медикаментов вяжем мародеров. Слегка прикрыли чей-то ларек. Вот так вот. Харьков, кому что.

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# Международная политика # Денис Монастырский # Фотофакт

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