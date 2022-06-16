Министр обороны Франции: «Переходим от модели перестрахования к более сдерживающей и оборонительной модели»

Франция продолжит направлять Киеву оружие. Об этом заявил президент этой страны. 16 июня Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ и премьер Италии совершают визит в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве прошли переговоры с Зеленским, где Макрон и заверил о военной поддержке. При этом французский лидер призвал Украину к возобновлению переговорного процесса с Москвой.

Себастьен Лекорню, министр обороны Франции:

Я думаю, что сегодня мы, как союзники альянса НАТО, сталкиваемся с серьезной проблемой эффективности того, что мы делаем. По сути, мы должны быть в состоянии обеспечить устойчивую безопасность в долгосрочной перспективе. Вчера речь шла о помощи Украине. Сегодня утром речь шла об эффективности позиции. Мы в основном переходим от модели перестрахования к более сдерживающей и оборонительной модели. Это то, что мы, французы, делаем с операциями по охране неба в Польше, в странах Балтии, в Эстонии.

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