Новости по тегу #Себастьен Лекорню

Теперь, согласно Конституции, у депутатов Национального собрания есть 24 часа, чтобы объявить вотум недоверия правительству.
Лекорню было поручено заново сформировать правительство. Он заявил, что в этом вопросе, цитата, не намерен заниматься ерундой и рассчитывает на здравомыслие всех партий.
Ему уже поручили сформировать правительство страны. В прошлый раз предложенные Лекорню кандидаты стали одной из предпосылок для его отставки.
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