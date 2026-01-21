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Новости по тегу #Себастьен Лекорню

Премьер-министр Франции намерен принять законопроект о бюджете на 2026-й в обход парламента
21 января 2026 08:43

Премьер-министр Франции намерен принять законопроект о бюджете на 2026-й в обход парламента

Лекорню готов снова уйти в отставку, если политические силы не станут ему помогать
12 октября 2025 13:38

Лекорню готов снова уйти в отставку, если политические силы не станут ему помогать

Лекорню вновь назначен премьер-министром Франции – спустя 4 дня после отставки
11 октября 2025 07:37

Лекорню вновь назначен премьер-министром Франции – спустя 4 дня после отставки

Париж хочет прекратить поставки вооружений Украине
13 ноября 2023 08:53

Париж хочет прекратить поставки вооружений Украине

Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Киеву
28 марта 2023 12:24

Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Киеву

Министр обороны Франции: «Переходим от модели перестрахования к более сдерживающей и оборонительной модели»
16 июня 2022 16:59

Министр обороны Франции: «Переходим от модели перестрахования к более сдерживающей и оборонительной модели»

Министр обороны Латвии: «Украина должна победить. Это очень просто. А Россия должна проиграть»
16 июня 2022 16:46

Министр обороны Латвии: «Украина должна победить. Это очень просто. А Россия должна проиграть»