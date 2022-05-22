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Министр финансов Франции заявил, что инфляция стала главной проблемой страны

22 мая 2022 08:34
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Новости Франции. Инфляция является главной проблемой правительства Франции, заявил министр финансов страны Брюно Ле Мэр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр финансов Франции заявил, что инфляция стала главной проблемой страны-1

Показатели страны являются далеко не самыми высокими в еврозоне, жителям приходится экономить. После введения антироссийских санкций подорожали коммунальные услуги и продукты питания, некоторые из них еще и трудно достать. Так, в связи с дефицитом ограничения действовали на продажу подсолнечного масла.  

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# Экономический кризис # Брюно Ле Мэр # Фотофакт

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