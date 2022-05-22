Министр финансов Франции заявил, что инфляция стала главной проблемой страны

Показатели страны являются далеко не самыми высокими в еврозоне, жителям приходится экономить. После введения антироссийских санкций подорожали коммунальные услуги и продукты питания, некоторые из них еще и трудно достать. Так, в связи с дефицитом ограничения действовали на продажу подсолнечного масла.

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