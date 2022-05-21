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В Греции из-за подорожания содержания животных может прекратиться производство сыра Гравьеры

21 мая 2022 09:27
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Новости Греции. Греция может потерять один из самых популярных продуктов – сыр Гравьера. Стоимость кормов, топлива и удобрений на острове Наксос заставляет животноводов уничтожать скот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Греции из-за подорожания содержания животных может прекратиться производство сыра Гравьеры-1

Гравьера готовится только с использованием местного коровьего, козьего и овечьего молока. И по мере сокращения его количества, а это от 7 до 10 тонн в день, уменьшаются и объемы производства сыра. Вместе с тем корма для коров крайне дорогие. Их стоимость возросла с 70 евро за тонну до 230. Сегодняшние условия приводят в отчаяние греческих фермеров. Они ожидают помощи от властей, иначе сыр, как и животноводство, исчезнет с острова.  

# Продукты питания # Фотофакт

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