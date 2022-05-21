В Греции из-за подорожания содержания животных может прекратиться производство сыра Гравьеры

Гравьера готовится только с использованием местного коровьего, козьего и овечьего молока. И по мере сокращения его количества, а это от 7 до 10 тонн в день, уменьшаются и объемы производства сыра. Вместе с тем корма для коров крайне дорогие. Их стоимость возросла с 70 евро за тонну до 230. Сегодняшние условия приводят в отчаяние греческих фермеров. Они ожидают помощи от властей, иначе сыр, как и животноводство, исчезнет с острова.