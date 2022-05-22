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Обезьянья оспа. Зарегистрированы 92 случая заболеваний людей в 11 странах

22 мая 2022 08:29
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Всемирная организация здравоохранения подтвердила 92 случая оспы обезьян в 11 странах. Еще несколько десятков случаев заражения ожидают расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Обезьянья оспа. Зарегистрированы 92 случая заболеваний людей в 11 странах-1

Накануне о новых заболевших сообщила Германия, а в Великобритании общее число пострадавших достигло 20. Выявили вирус также в Италии, Испании, Австралии, США, Франции и других странах. Однако, по мнению экспертов, оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию, и вспышка будет локализована.  

Обезьянья оспа. Зарегистрированы 92 случая заболеваний людей в 11 странах-4

Напомним, вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую. Среди симптомов отмечают лихорадку, головные боли и кожную сыпь.  

Испания стала третьей страной в Европе, где обнаружили обезьянью оспу. Власти ввели режим санитарной тревоги (тут подробнее).  

# Заболевания # Фотофакт

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