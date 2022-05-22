Обезьянья оспа. Зарегистрированы 92 случая заболеваний людей в 11 странах

Всемирная организация здравоохранения подтвердила 92 случая оспы обезьян в 11 странах. Еще несколько десятков случаев заражения ожидают расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила 92 случая оспы обезьян в 11 странах. Еще несколько десятков случаев заражения ожидают расследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне о новых заболевших сообщила Германия, а в Великобритании общее число пострадавших достигло 20. Выявили вирус также в Италии, Испании, Австралии, США, Франции и других странах. Однако, по мнению экспертов, оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию, и вспышка будет локализована.
Напомним, вирус может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути или через слизистую. Среди симптомов отмечают лихорадку, головные боли и кожную сыпь.
Испания стала третьей страной в Европе, где обнаружили обезьянью оспу. Власти ввели режим санитарной тревоги (тут подробнее).