Миллионер тайно женился на сиделке и умер через день

В Ирландии идет расследование смерти 75-летнего фермера Джо Грогана, который скончался через 24 часа после свадьбы с 50-летней сиделкой Лизой Флаэрти. Об этом пишет РИА Новости.
Его родственники, не знавшие о романе, не присутствовали на церемонии и высказали сомнения в обстоятельствах брака и смерти.
Гроган умер в своем доме в Талламоре 15 апреля 2023 года.
Его тело было забальзамировано, что затрудняет установление причины смерти, хотя ранее у него был обнаружен рак крови. При этом Официальные лица сообщили, что причиной стала инфекция.
После его кончины жена Флаэрти унаследовала ферму в 89 гектаров, оцененную в 5,5 миллиона евро.
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