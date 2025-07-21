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Миллионер тайно женился на сиделке и умер через день

21 июля 2025 07:38
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Миллионер тайно женился на сиделке и умер через день-0

В Ирландии идет расследование смерти 75-летнего фермера Джо Грогана, который скончался через 24 часа после свадьбы с 50-летней сиделкой Лизой Флаэрти. Об этом пишет РИА Новости.

Его родственники, не знавшие о романе, не присутствовали на церемонии и высказали сомнения в обстоятельствах брака и смерти.
Гроган умер в своем доме в Талламоре 15 апреля 2023 года.

Его тело было забальзамировано, что затрудняет установление причины смерти, хотя ранее у него был обнаружен рак крови. При этом Официальные лица сообщили, что причиной стала инфекция.

После его кончины жена Флаэрти унаследовала ферму в 89 гектаров, оцененную в 5,5 миллиона евро.

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Фото: pixabay

# Некролог # калейдоскоп

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