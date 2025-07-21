14 человек погибли. В Якутии вахтовый автобус упал с рабочими с обрыва

В Якутии произошла авария: вахтовый автобус, в котором находились работники шахты «Восточная Денисовская», упал с обрыва высотой около 25 метров. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел около 03:20 на технологической дороге АО «ГОК «Денисовский».

По предварительным данным, водитель автобуса «Нефаз 4208-34» потерял управление и съехал с трассы. В итоге погибли 14 человек, включая водителя, и 7 получили травмы. Всего же в автобусе находилось около 36 человек. Для устранения последствий аварии были задействованы 36 специалистов и 10 единиц техники.

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