Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

Шивон Зилис, топ-менеджер компании Neuralink, которую основал Илон Маск, объявила в социальной сети X о появлении на свет их четвертого ребенка, сына Селдоне Ликурге. Об этом пишет РИА Новости.

В ответ на сообщение Маск ответил сердечком.

Page Six пишет, что это уже 14-й ребенок Маска. При этом недавно New York Post писала, что Эшли Сент-Клэр хочет через суд признать Маска отцом своего ребенка.