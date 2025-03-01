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Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз

01 марта 2025 12:29
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Шивон Зилис, топ-менеджер компании Neuralink, которую основал Илон Маск, объявила в социальной сети X о появлении на свет их четвертого ребенка, сына Селдоне Ликурге. Об этом пишет РИА Новости.

Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз-1

Фото: pinterest

В ответ на сообщение Маск ответил сердечком. 

Page Six пишет, что это уже 14-й ребенок Маска. При этом недавно New York Post писала, что Эшли Сент-Клэр хочет через суд признать Маска отцом своего ребенка.

# Дети # Илон Маск # Звезды

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