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Не менее 20 человек в Гонконге пострадали из-за тайфуна

21 июля 2025 07:27
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Гонконг пережил удар непогоды. Не менее 20 человек пострадали из-за шквалистого ветра и проливных дождей, вызванных прошедшим рядом с мегаполисом тайфуном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 20 человек в Гонконге пострадали из-за тайфуна-2

Эпицентр стихии находился примерно в 90 километрах к юго-западу от города, но даже на таком расстоянии ураган смог нанести серьезный ущерб. В пожарную службу поступило более 200 сообщений о поваленных деревьях. Уровень опасности понижен, но сильные дожди в городе продолжаются.

# Китай

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