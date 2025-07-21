Не менее 20 человек в Гонконге пострадали из-за тайфуна

Гонконг пережил удар непогоды. Не менее 20 человек пострадали из-за шквалистого ветра и проливных дождей, вызванных прошедшим рядом с мегаполисом тайфуном, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр стихии находился примерно в 90 километрах к юго-западу от города, но даже на таком расстоянии ураган смог нанести серьезный ущерб. В пожарную службу поступило более 200 сообщений о поваленных деревьях. Уровень опасности понижен, но сильные дожди в городе продолжаются.