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Пожар в Москва-Сити ликвидирован

23 апреля 2025 14:00
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Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на парковке ТРЦ «Афимолл сити». Об этом сообщает ТАСС.

Пожар в Москва-Сити ликвидирован-1

Фото: Pinterest

Пожарно-спасательные подразделения устранили возгорание на 30 квадратных метрах. Уточняется, что горели строительные материалы и баллоны под давлением, некоторые из которых взорвались. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось о возгорании транспортного средства на парковке того же ТЦ. Предварительно известно, что причина возгорания – взрыв в автомобиле.

# Пожар

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