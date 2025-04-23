Пожар в Москва-Сити ликвидирован

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на парковке ТРЦ «Афимолл сити». Об этом сообщает ТАСС.

Пожарно-спасательные подразделения устранили возгорание на 30 квадратных метрах. Уточняется, что горели строительные материалы и баллоны под давлением, некоторые из которых взорвались. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось о возгорании транспортного средства на парковке того же ТЦ. Предварительно известно, что причина возгорания – взрыв в автомобиле.