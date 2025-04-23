Церемония прощания с Папой Римским проходит в Ватикане

На Ватиканском холме проходит прощание с понтификом. Кардиналы провели церемонию переноса гроба с телом Франциска в собор Святого Петра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение следующих трех дней верующие смогут поститься и отдать дань уважения Святому Отцу. В связи с уходом Папы Римского в итальянской столице значительно повышены меры безопасности. Под особый контроль взята ватиканская базилика, а также места массового скопления людей.

В небе объявлен режим бесполетной зоны и задействована система перехвата беспилотников. Ожидается, что за это время десятки тысяч человек прибудут в Ватикан, чтобы воздать честь понтифику.

Я чувствовала в своем сердце, что вот-вот потеряю кого-то очень близкого мне. Но это момент, чтобы помолиться за него, за его упокой, поблагодарить за все, что он сделал для нашей церкви. Это чувство благодарности.

Сами похороны пройдут в субботу, 26 апреля. В своем завещании Папа Франциск распорядился, чтобы его похороны проходили менее торжественно, чем обычно, и были больше похожи на прощание с обычным христианином.

Понтифик также отказался от торжественной церемонии запечатывания гроба и от традиции класть в гроб отчеканенные во время его понтификата монеты и краткое описание деяний. Он выбрал простой деревянный гроб, обитый цинком, и попросил похоронить его не в соборе Святого Петра, а в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

После церемонии внимание мировой общественности вновь будут прикованы к Ватикану. Где с 6 по 10 мая должен пройти конклав, на котором кардиналы выберут нового главу римско-католической церкви.