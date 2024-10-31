Прямой эфир

МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с разрушительным наводнением в Испании

31 октября 2024 20:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство иностранных дел выразило соболезнования всем пострадавшим, родным и близким погибших в результате разрушительного наводнения в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с разрушительным наводнением в Испании-2

В ведомстве подчеркнули, что наши сердца и мысли остаются с народом Испании в такое трудное время. Дипломаты обратили внимание, что в экстренной ситуации белорусские граждане могут связаться с нашим посольством в Мадриде. Отметим в списке жертв в результате наводнения в Валенсии, по последним данным, уже 158 человек. В стране объявлен трехдневный траур. Десятки жителей числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются днем и ночью. Для ликвидации последствий стихии мобилизованы более 2 тысяч военнослужащих, а также гражданская гвардия и национальная полиция.

# МИД Республики Беларусь # Испания # Наводнение

Другие новости рубрики

Все новости
Санеи: кризис на Ближнем Востоке вызван вмешательством стран, которые сами не находятся в этом регионе
31 октября 2024 19:27

Санеи: кризис на Ближнем Востоке вызван вмешательством стран, которые сами не находятся в этом регионе

Санеи: если Запад не будет вмешиваться, то Беларусь, Украина и Россия смогут сами решить все вопросы и конфликты
31 октября 2024 19:10

Санеи: если Запад не будет вмешиваться, то Беларусь, Украина и Россия смогут сами решить все вопросы и конфликты

Западные страны, кроме политического давления и военных угроз, применяют жесткие санкции против независимых стран – Алиреза Санеи
31 октября 2024 18:46

Западные страны, кроме политического давления и военных угроз, применяют жесткие санкции против независимых стран – Алиреза Санеи