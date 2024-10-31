МИД Беларуси выразил соболезнования в связи с разрушительным наводнением в Испании

В ведомстве подчеркнули, что наши сердца и мысли остаются с народом Испании в такое трудное время. Дипломаты обратили внимание, что в экстренной ситуации белорусские граждане могут связаться с нашим посольством в Мадриде. Отметим в списке жертв в результате наводнения в Валенсии, по последним данным, уже 158 человек. В стране объявлен трехдневный траур. Десятки жителей числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются днем и ночью. Для ликвидации последствий стихии мобилизованы более 2 тысяч военнослужащих, а также гражданская гвардия и национальная полиция.