Санеи: кризис на Ближнем Востоке вызван вмешательством стран, которые сами не находятся в этом регионе

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

Мы считаем, что корень кризиса на Ближнем Востоке – это, во-первых, как я сказал, вмешательство со стороны стран, которые сами не находятся в этом регионе. Во-вторых, это оккупация. Группа сионистов 75 лет назад оккупировала территорию, где проживали палестинцы. Мы считаем, что Израиль, который сейчас существует, – это оккупированная территория палестинцев. Это как прокси-группа от Соединенных Штатов Америки, которых отправили на территорию Ближнего Востока.

75 лет они применяют различные пытки против палестинского народа. Убивают, унижают, разрушают их дома. Палестинцы вынуждены эмигрировать в другие страны, в другие регионы, жить под таким давлением. Именно это и есть корень этого кризиса. Поэтому противостоять против оккупации – это естественное международное и, можно сказать, легитимное право любой страны, любого народа. И в уставе ООН это говорится.

И также палестинский народ имеет на это право. Мы считаем, что во время Второй мировой войны Россия, Беларусь, также было и в случае Франции, они имели право защищать свою страну, противостоять против немецко-фашистских захватчиков. Здесь сейчас палестинцы имеют на это право. Это право любого народа – противостоять, бороться с этим, и это право не терять свою силу спустя время. Несмотря на то, что 75 лет прошло, все равно палестинцы имеют на это право. Исламская республика Иран ни в коем случае не хочет расширять эскалацию и напряжение в этом регионе.

Мы не хотим развязать войну и конфликты в этом регионе. Мы, наоборот, как я вначале говорил, мы больше сейчас стараемся развивать свою страну в различных направлениях, достичь новых успехов, благополучия для своего народа. Поэтому это не наша цель. Но, к сожалению, есть группа в Израиле, которая видит свое существование в расширении конфликта, воевать, убивать, совершать военные преступления. Именно таким образом они могут продолжать существовать.

Суть нашего предложения в том, что на оккупированных территориях надо проводить референдум. За этим референдумом будут наблюдать все международные организации и коренные жители этого региона, в том числе и мусульмане, и христиане, и евреи. Они должны вершить свою судьбу. Будет ли здесь государство Израиль или Палестина? Нам кажется, это демократическое решение на основе международного законодательства.

Еще раз хотел бы отметить, мы не поддерживаем никакого расширения конфликта, но мы готовы ответить на любую провокацию, готовы защищать свой суверенитет, свою независимость и свою территорию.