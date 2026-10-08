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Новости по тегу #Испания

«Убитая государством»: в Испании прощаются с женщиной, которая стала символом жилищного протеста
08 октября 2026 18:35

«Убитая государством»: в Испании прощаются с женщиной, которая стала символом жилищного протеста

Премьер-министр Испании объявил о досрочных выборах на фоне жилищных протестов
05 октября 2026 17:45

Премьер-министр Испании объявил о досрочных выборах на фоне жилищных протестов

Премьер-министр Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы
05 октября 2026 13:40

Премьер-министр Испании распустил парламент и назначил досрочные выборы

В Мадриде 70 тыс. человек вышли на улицы в знак протеста против жилищного кризиса
05 октября 2026 06:45

В Мадриде 70 тыс. человек вышли на улицы в знак протеста против жилищного кризиса

Аномальные дожди накрыли юг Испании
04 октября 2026 10:50

Аномальные дожди накрыли юг Испании

В Мадриде проходит многотысячная акция протеста
02 октября 2026 13:49

В Мадриде проходит многотысячная акция протеста

В Мадриде продолжаются протесты из‑за острого жилищного кризиса
29 сентября 2026 05:58

В Мадриде продолжаются протесты из‑за острого жилищного кризиса

Протестующие против жилищного кризиса разбили палаточный лагерь в центре Мадрида
27 сентября 2026 13:38

Протестующие против жилищного кризиса разбили палаточный лагерь в центре Мадрида

Испанского депутата выгнали из парламента за показ перцового баллончика
24 сентября 2026 07:13

Испанского депутата выгнали из парламента за показ перцового баллончика

Жители испанской Сеуты провели массовую акцию протеста
21 сентября 2026 06:40

Жители испанской Сеуты провели массовую акцию протеста

Италия и Испания продлили пограничный контроль еще на 15 дней
16 сентября 2026 06:58

Италия и Испания продлили пограничный контроль еще на 15 дней

Новая вспышка насилия в Сеуте: разгневанные жители атаковали пляж с мигрантами
28 августа 2026 13:53

Новая вспышка насилия в Сеуте: разгневанные жители атаковали пляж с мигрантами