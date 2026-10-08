87-летнюю пенсионерку в погоне за наживой арендодатели буквально сжили со свету. Принудительное выселение старушки из родных стен подняло мощную волну жилищных бунтов по всей стране.
Ценой мощнейших протестов против кризиса недвижимости в Испании стали роспуск парламента и экстренные выборы, назначенные на 29 ноября.
Поводом изменить планы стал острый политический кризис вокруг реформы рынка жилья.
Ярким символом отчаяния горожан стал громкий звон ключей от арендованных квартир – так люди заявляли о своем праве на крышу над головой.
Историки называют этот потоп самым разрушительным за последние 70 лет.
Манифестанты требуют остановить ценовой беспредел на рынке недвижимости.
На центральной площади сотни людей разбили палаточный лагерь после массовой манифестации.
Поводом послужил случай, когда пожилую женщину выселили из съемной квартиры, где она прожила 70 лет.
Обращаясь к министру внутренних дел, она показала баллончик как символ проблемы безопасности в Сеуте, заявив, что это базовый инвентарь для местных женщин.
По словам протестующих, Мадрид фактически оставил город без поддержки. Обстановка остается критической: в эксклаве находится не менее 10 тысяч нелегалов.
В Риме объясняют это сохраняющимися рисками для внутренней безопасности.
Группа протестующих ворвалась на пляж, где ночевали мигранты.
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