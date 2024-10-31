Санеи: если Запад не будет вмешиваться, то Беларусь, Украина и Россия смогут сами решить все вопросы и конфликты

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

Мы считаем, что новая мировая система, новый мировой порядок должен быть на основе в первую очередь справедливости. Здесь не должно быть никаких вмешательств во внутренние дела стран. И страны должны сами решать свои вопросы, выбирать свою судьбу. Должно быть взаимное уважение к ценностям, культурным ценностям и так далее. А также не будут применять инструменты давления, санкции против различных стран. Мы должны добиться того, что новый мировой порядок будет именно уважать ценности различных культур разных стран.

Также мы должны добиться, что он будет выполнять свои обязательства, свои задачи по уставу, а не быть инструментом влияния на другие страны из-за желания нескольких стран. Как раз наш духовный лидер две недели назад в своем выступлении заявил о том, что многие из этих конфликтов, проблемы, которые происходят в мире, из-за нескольких стран, которые сами не находятся и не живут в этом регионе. Они только мешают именно нам. Например, если на Ближнем Востоке и в Средней Азии есть какие-то проблемы, то США, если не будут вмешиваться в наши дела, страны, которые в этом регионе, то они сами между собой могут решить свои проблемы. И мы считаем, если не будет вмешательств со стороны этих западных государств, то Беларусь, Украина, Россия, они могут сами между собой решить все вопросы и конфликты.

Они могут жить рядом в добрососедстве. Эти три страны – славянские народы, одной православной религии, с общей историей и культурой, поэтому мы не видим никаких проблем, если другие не будут вмешиваться в их дела.