Западные страны, кроме политического давления и военных угроз, применяют жесткие санкции против независимых стран – Алиреза Санеи

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Республике Беларусь:

Первое – это верить в себя и в свои возможности. То есть мы знали, что мы и наш народ можем стоять на своих ногах и можем сделать все сами. И пытались таким образом эту веру, самоуверенность внушать нашему народу, что мы можем независимо от других все сами делать. Во-вторых, очень важно, как мы считаем, что из разных угроз мы можем найти возможности. И поэтому за эти годы перед нашей страной стояли различные угрозы.

Мы пытались как раз найти с этими угрозами и давлением способы и возможности для развития. У нас была такая ситуация в первый год после революции, когда принудили нас к восьмилетней войне. Страна находилась в такой ситуации, когда у нас даже не было производства колючей проволоки, чтобы мы могли защитить свои границы. Вы, наверное, помните, что было время, когда западные страны принуждали другие страны и угрожали, чтобы те не продавали Исламской Республике Иран вооружение, оружие. Сейчас наступило время, когда угрожают, чтобы не покупали у Исламской Республики Иран оружие.

И надо отметить, что все, чего мы добились за эти 45 лет, это было во время самых жестких санкций. Я думаю, больше санкций в мире не осталось, чтобы не применялись против нас. Поэтому я думаю, что это уже всё.

У нас, как вы знаете, в стране исторически и традиционно очень известные виды борьбы. Наши спортсмены очень успешны и получают медали. И есть в борьбе, когда говорят, что твой противник применяет такую тактику – контратактику. Против такой тактики тренеры учат, что нужно делать. В нашей стране во время этих санкций так же себя ведем. То есть есть угроза, есть тактика в виде санкций. Мы сразу же применяем против этого свою тактику и поэтому нейтрализуем.

К сожалению, за эти годы западные страны, кроме политического давления и военных угроз, применяют жесткие санкции против независимых стран, как Исламская Республика Иран, Республика Беларусь. И мы считаем, что эти санкции не только не были успешными, а провальными, и наоборот, способствовали нашему развитию и процветанию в различных сферах. И многие достижения, может, были как раз благодаря этим санкциям. И за последние годы…