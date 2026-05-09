История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Кто и зачем прицельно стреляет по нашей памяти? И почему правда о Второй мировой сегодня нуждается в защите?

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Кто вешал подпольщиков в центре Минска в самом начале оккупации нашей столицы? Литовские эсэсовцы.

Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

Преимущественно пособники нацистских преступников носят украинские фамилии. Совпадение? Не думаю.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:

Нацистская идеология прям маячит в головах нынешних польских деятелей, которых уже даже нельзя назвать националистами.