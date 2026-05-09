История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

Кто и зачем прицельно стреляет по нашей памяти? И почему правда о Второй мировой сегодня нуждается в защите?
Кто и зачем прицельно стреляет по нашей памяти? И почему правда о Второй мировой сегодня нуждается в защите?
Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Кто вешал подпольщиков в центре Минска в самом начале оккупации нашей столицы? Литовские эсэсовцы.
Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:
Преимущественно пособники нацистских преступников носят украинские фамилии. Совпадение? Не думаю.
Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:
Нацистская идеология прям маячит в головах нынешних польских деятелей, которых уже даже нельзя назвать националистами.
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва (2017-2021), председатель Международного совета российских немцев:
Вы не думайте, если мы сейчас партнеры, что мы откажемся от репараций. Вы готовьте пенензы.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 10 мая, в 22:00 на «РТР-Беларусь».