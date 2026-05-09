Прямой эфир

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»

09 мая 2026 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто и зачем прицельно стреляет по нашей памяти? И почему правда о Второй мировой сегодня нуждается в защите?

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-2

Денис Дук, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
Кто вешал подпольщиков в центре Минска в самом начале оккупации нашей столицы? Литовские эсэсовцы.

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-4

Александр Камкин, политолог, эксперт по странам Западной Европы, доцент Финансового университета при Правительстве РФ: 
Преимущественно пособники нацистских преступников носят украинские фамилии. Совпадение? Не думаю.

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-6

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ: 
Нацистская идеология прям маячит в головах нынешних польских деятелей, которых уже даже нельзя назвать националистами.

История под прицелом: кому мешает правда о Второй мировой? Обсудим в ток-шоу «Мнения»-8

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва (2017-2021), председатель Международного совета российских немцев: 
Вы не думайте, если мы сейчас партнеры, что мы откажемся от репараций. Вы готовьте пенензы.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы могли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 10 мая, в 22:00 на «РТР-Беларусь».

# Вторая мировая война # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Daily Express: Путин во время речи в День Победы сделал миру огромное предупреждение
09 мая 2026 14:36

Daily Express: Путин во время речи в День Победы сделал миру огромное предупреждение

Стражи порядка в Вильнюсе остановили мужчину из-за георгиевской ленты
09 мая 2026 14:05

Стражи порядка в Вильнюсе остановили мужчину из-за георгиевской ленты

«Десятый наш десантный батальон» на 3 языках! В Белграде сняли клип на легендарную песню
09 мая 2026 14:01

«Десятый наш десантный батальон» на 3 языках! В Белграде сняли клип на легендарную песню

Миллер высмеял указ Зеленского, «разрешающий» Москве провести Парад Победы
09 мая 2026 13:17

Миллер высмеял указ Зеленского, «разрешающий» Москве провести Парад Победы

В Беларуси обсуждаются новации для фермеров
09 мая 2026 11:50

В Беларуси обсуждаются новации для фермеров

В Киеве и Харькове люди несут цветы к мемориалам в День Победы
09 мая 2026 10:50

В Киеве и Харькове люди несут цветы к мемориалам в День Победы

Забытый подвиг: как на Западе отрекаются от наследия Великой Победы
09 мая 2026 06:13

Забытый подвиг: как на Западе отрекаются от наследия Великой Победы

Для нас май – месяц Великой Победы. А что празднует Европа? Муковозчик
08 мая 2026 17:35

Для нас май – месяц Великой Победы. А что празднует Европа? Муковозчик

Митингующие школьники в Берлине предложили Мерцу «пойти на фронт»
08 мая 2026 17:23

Митингующие школьники в Берлине предложили Мерцу «пойти на фронт»

В Латвии потребовали отставки министра обороны после инцидента с беспилотником в Резекне
08 мая 2026 17:15

В Латвии потребовали отставки министра обороны после инцидента с беспилотником в Резекне

В Берлине у мемориала советским воинам мужчина на камеру сжег георгиевскую ленту
08 мая 2026 16:58

В Берлине у мемориала советским воинам мужчина на камеру сжег георгиевскую ленту

РЖД сообщило число пассажиров местных поездов РФ-Беларусь
08 мая 2026 16:54

РЖД сообщило число пассажиров местных поездов РФ-Беларусь