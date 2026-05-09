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МАРТ: цены на потребительские товары на АЗС находятся под контролем

09 мая 2026 15:44
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МАРТ: цены на потребительские товары на АЗС находятся под контролем-0

Сети АЗС предлагают убрать регулировку цен, предусмотренную постановлением № 713, для розничных торговых объектов при автозаправочных станциях, сообщают в пресс-службе МАРТ.

На рабочей встрече на площадке МАРТ присутствовали специалисты, представители концерна «Белнефтехим» и АЗС.

Участники собрания рассмотрели позиции госорганов и потенциальное влияние на потребителей. Предложение в итоге отклонено. Однако деятельность в направлении совершенствования системы ценового регулирования будет продолжена.

Фото: официальный сайт МАРТ Республики Беларусь

# Экономика

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