МАРТ: цены на потребительские товары на АЗС находятся под контролем

Сети АЗС предлагают убрать регулировку цен, предусмотренную постановлением № 713, для розничных торговых объектов при автозаправочных станциях, сообщают в пресс-службе МАРТ.

На рабочей встрече на площадке МАРТ присутствовали специалисты, представители концерна «Белнефтехим» и АЗС.

Участники собрания рассмотрели позиции госорганов и потенциальное влияние на потребителей. Предложение в итоге отклонено. Однако деятельность в направлении совершенствования системы ценового регулирования будет продолжена.

Фото: официальный сайт МАРТ Республики Беларусь