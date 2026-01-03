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В столице Венесуэлы прогремели взрывы

03 января 2026 07:36
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Тревожные новости приходят из Каракаса. США нанесли удар по Венесуэле. По предварительной информации, высажен американский десант. Армия Венесуэлы вышла на улицы Каракаса. Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за обострения ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каракасе уже более двух часов раздаются взрывы. Зафиксировано минимум восемь прилетов по военным базам. Атакованы также здания Министерства обороны Венесуэлы и здание Генштаба. Удары уже лишили южные районы столицы страны электроэнергии. Началась массовая эвакуация людей из города. Горит порт.

В столице Венесуэлы прогремели взрывы-2

Напомним, что началу атаки предшествовали удары США по венесуэльским судам, в результате чего погибли около 100 человек. Еще в сентябре штаты стянули к берегам Венесуэлы авианосцы, тысячи морпехов и ракетные эсминцы. Заявленная цель развертывания войск заключается в пресечении потока наркотиков в Америку. Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке завладеть огромными запасами нефти Венесуэлы.

# Международная политика

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