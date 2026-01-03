В столице Венесуэлы прогремели взрывы

Тревожные новости приходят из Каракаса. США нанесли удар по Венесуэле. По предварительной информации, высажен американский десант. Армия Венесуэлы вышла на улицы Каракаса. Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за обострения ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Каракасе уже более двух часов раздаются взрывы. Зафиксировано минимум восемь прилетов по военным базам. Атакованы также здания Министерства обороны Венесуэлы и здание Генштаба. Удары уже лишили южные районы столицы страны электроэнергии. Началась массовая эвакуация людей из города. Горит порт.