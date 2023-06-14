Медведев предложил создать санитарную зону по границам Львова

Санитарная зона в Украине должна проходить у границ Львова из-за поставок вооружения. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, информирует РИА Новости.

Киеву поставляются все более дальнобойные виды оружия. Чтобы сыграть реальную защитную роль, такая линия должна проходить у границ Львова. Так Медведев прокомментировал на своей странице в мессенджере заявление президента Российской Федерации Путина.

Во вторник, 13 июня, российский лидер сообщил, что возможно рассмотрение Москвой вопроса о создании санитарной зоны в Украине на таком расстоянии, чтобы не допустить обстрелы территории РФ со стороны ВСУ.