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Медведев предложил создать санитарную зону по границам Львова

14 июня 2023 08:33
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Санитарная зона в Украине должна проходить у границ Львова из-за поставок вооружения. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, информирует РИА Новости. 

Киеву поставляются все более дальнобойные виды оружия. Чтобы сыграть реальную защитную роль, такая линия должна проходить у границ Львова. Так Медведев прокомментировал на своей странице в мессенджере заявление президента Российской Федерации Путина.

Во вторник, 13 июня, российский лидер сообщил, что возможно рассмотрение Москвой вопроса о создании санитарной зоны в Украине на таком расстоянии, чтобы не допустить обстрелы территории РФ со стороны ВСУ.  

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Владимир Путин

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