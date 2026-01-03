Медведев: лучше бы США захватили «наркоманов на Банковой»

Комментируя события в Венесуэле, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что США стоило бы направить такие действия против Украины, заявив, что было бы неплохо нанести удары по военным базам «Бандеростана». Об этом пишет РИА Новости.

«Хотя было бы неплохо, чтобы США атаковали военные базы «Бандеростана», а американский спецназ захватил шайку наркоманов на Банковой. Может, пора уже, дядя Сэм?» – сказал он.

О масштабной операции в Венесуэле сообщил и президент США Дональд Трамп: по его данным, Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены из страны.

В Каракасе были зафиксированы взрывы, а местные СМИ сообщили об ударах по военным объектам. В ответ на это Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение.

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Фото: kremlin.ru