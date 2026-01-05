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Вертолёт с Мадуро прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке

05 января 2026 13:42
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Венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену доставили к зданию суда на Манхэттене, где сегодня позже будет зачитан полный список предъявленных им обвинений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вертолёт с Мадуро прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке-2

Судя по кадрам, их сопровождают несколько агентов американского Управления по борьбе с наркотиками.

Вертолёт с Мадуро прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке-4

После приземления Мадуро сопроводили в микроавтобус. Ожидается, что сейчас он направляется в суд. Территория вокруг него оцеплена.

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# Международная политика # Николас Мадуро

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