Вертолёт с Мадуро прибыл к зданию федерального суда в Нью-Йорке

Венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену доставили к зданию суда на Манхэттене, где сегодня позже будет зачитан полный список предъявленных им обвинений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.