От локального городского телеканала – к медиагиганту! Рассказываем, как изменилось СТВ за 25 лет

От локального минского телеканала – к медиагиганту. Сегодня в это трудно поверить, но 25 лет назад Столичное телевидение начинало свой путь как небольшой городской канал.

Валерий Науменко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:

В то время, когда я пришел на Столичное телевидение, это была очень дружная молодая команда. Все с амбициями, все с желанием работать, у всех горят глаза.