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От локального городского телеканала – к медиагиганту! Рассказываем, как изменилось СТВ за 25 лет

05 января 2026 13:46
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От локального минского телеканала – к медиагиганту. Сегодня в это трудно поверить, но 25 лет назад Столичное телевидение начинало свой путь как небольшой городской канал.

От локального городского телеканала – к медиагиганту! Рассказываем, как изменилось СТВ за 25 лет-2

Валерий Науменко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:
В то время, когда я пришел на Столичное телевидение, это была очень дружная молодая команда. Все с амбициями, все с желанием работать, у всех горят глаза.

Подробности в видео

# Телевидение # Столичное телевидение # ЗАО «Столичное телевидение» # Телевидение в Беларуси

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