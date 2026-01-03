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Генштаб Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве

03 января 2026 14:45
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Генштаб Украины и США согласовали военный документ, заявили в Киеве-0

Глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что с США был согласован военный документ, который предполагает поддержку ВСУ, модернизацию и контроль за выполнением соглашений. Подобные переговоры ведутся и с другими партнерами. Об этом пишет РИА Новости.

28 декабря Дональд Трамп встречался с главой Украины Владимиром Зеленским во Флориде. Тот отметил, что Европа обеспечит основную долю гарантий безопасности Украины, а США окажут дополнительную помощь.

Зеленский сообщил, что договоренности с Вашингтоном уже полностью согласованы. После встречи руководители стран обсудили сложившуюся ситуацию со лидерами Европы, а до этого Трамп пообщался с лидером РФ Владимиром Путиным.

Фото: pixabay

# Международная политика

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