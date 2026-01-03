Чехия больше не может давать деньги Украине из госбюджета – Бабиш

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш сообщил, что из-за нехватки денег внутри страны, страна не может выделять Украине средства из госбюджета. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, кредит ЕС в 90 млрд евро станет фактически долгом, по которому Киев не сможет рассчитаться.

Чехия и так ежегодно переводит в бюджет ЕС около 60 миллиардов крон и тем самым косвенно помогает Украине.

Бабиш заявил, что вопросы «чешской инициативы» по поставке боеприпасов и договора на покупку истребителей F-35 будут рассмотрены на заседании Совета безопасности 7 января.

На декабрьском саммите ЕС было принято решении о предоставлении Украине кредита, однако Чехия, Венгрия и Словакия от участия в его предоставлении отказались.

Ранее Чехия инициировала сбор артиллерийских снарядов в третьих странах: в 2024 году ВСУ получат 1,5 млн боеприпасов, а в 2025-м – еще 300 000.

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