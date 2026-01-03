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Трамп: Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы

03 января 2026 14:11
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Трамп: Мадуро вместе с женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы-0

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что глава Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были задержаны и вывезены из страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент Николас Мадуро со своей женой захвачены и вывезены из страны», – написал Трамп в Truth Social.

По его словам, операция прошла при участии американских силовых структур, подробности обещаны позже.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Дональд Трамп # Венесуэла # Николас Мадуро

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