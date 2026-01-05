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Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» – кто придет на смену

05 января 2026 13:50
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Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» – кто придет на смену-0

Португалец Рубен Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет ТАСС.

Руководство клуба, который сейчас занимает шестое место в английской лиге, приняло решение, что пришло время перемен, и выразило благодарность португальскому тренеру за его работу.

Даррен Флетчер из Шотландии будет возглавлять команду в матче против «Бёрнли» 7 января. 

В ноябре 2024 года Аморим возглавил клуб, довел его до финала Лиги Европы и с 15-го по 6 место в чемпионате. До этого он тренировал «Брагу» и «Спортинг», а в качестве игрока «Бенфики» дважды выигрывала чемпионат Португалии.

Флетчер, в прошлом полузащитник «Юнайтед», выступал за клуб с 2002 по 2015 год, выиграв пять чемпионатов Англии, два Кубка лиги и Лигу чемпионов 2008 года.

Фото: pixabay

# Футбол

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